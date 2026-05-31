LIVE Bolelli/Vavassori-Paul/Willis, Roland Garros 2026 in DIRETTA: entra nel vivo il torneo degli azzurri

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Buon giorno amici di OA SPORT e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 3° turno del tabellone di doppio maschile del Roland Garros 2026 che vede di fronte Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI che se la vedono con Paul/Willis.

Match molto affascinante per gli azzurri, che sfidano una coppia inedita che è veramente interessante: il giovane svizzero Jakub Paul ha perso nelle qualificazioni in singolare e poi si è dilettato nel doppio, specialità in cui è maestro Markus Willis. Quest’ultimo è un britannico sopra le righe, che molti degli appassionati ricorderanno per la clamorosa cavalcata a Wimbledon molti anni fa quando dalle quali giunse a giocare con Roger Federer sul centrale.

Al di là delle belle storie, gli azzurri dovrebbero superare molto molto facilmente la coppia svizzero britannica, vista anche la pochissima confidenza con la terra battuta dei protagonisti al di là della rete. I campioni degli Internazionali d’Italia vogliono giungere in quarti di finale dove ad attenderli ci sarebbe la coppia che prevarrà dalla sfida tra i cechi Pavlasek/Rikl e Nouza/Oberleitner (CZE/AUT). Azzurri terzi nella race.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di 3° turno del tabellone di doppio maschile del Roland Garros 2026 che vede di fronte Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI che vale i quarti e si giocherà come 2° dalle 11:00. Vi aspettiamo!