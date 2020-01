Scherma, Grand Prix Doha 2020: secondo posto per Mara Navarria nella spada. Trionfa la rumena Popescu

Si sono appena conclusi gli assalti del Grand Prix di Doha di scherma femminile. Ottime notizie in casa Italia con la seconda piazza ottenuta da Mara Navarria, sconfitta in finale dalla rumena Ana Maria Popescu col punteggio di 15-9. L’azzurra del Centro Sportivo dell’Esercito, ha superato in semifinale l’estone Erika Kirpu col punteggio di 15-13, dando continuità al successo ottenuto nei quarti di finale, per 15-9, contro la francese Auriane Mallo. Il percorso di Navarria è stato non semplicissimo anche in considerazione del 15-14 con il quale ha battuto l’estone Irina Embrich, seguito agli ottavi dalla sfida con la russa Tatiana Gudkova vinta per 15-10.

Giulia Rizzi è stata eliminata ai 16esimi per mano dell’estone Julia Beljajeva che ha vinto 15-7. Francesca Boscarelli è stata sconfitta 15-9 dalla cinese Yiwen Sun mentre Federica Isola è stata fermata sul 15-9 dalla russa Gudkova, che nel primo assalto di giornata aveva sconfitto l’altra azzurra Roberta Marzani per 9-8. Oltre a quest’ultima, si era fermata all’esordio di giornata anche Alberta Santuccio, sconfitta 15-11 dalla russa Yasinskaya.

COPPA DEL MONDO – GRAND PRIX DOHA- SPADA FEMMINILE

Finale

Popescu (Rou) b. Navarria (ITA) 15-9

Semifinali

Navarria (ITA) b. Kirpu (Est) 15-13

Popescu (Rou) b. Andryushina (Rus) 15-5

Quarti

Kirpu (Est) b. Choi (Kor) 15-14

Navarria (ITA) b. Mallo (Fra) 15-9

Andryushina (Rus) b. Lichagina (Rus) 3-2

Popescu (Rou) b. Holmes (Usa) 10-9



Tabellone delle 16

Navarria (ITA) b. Gudkova (Rus) 15-10

Tabellone delle 32

Gudkova (Rus) b. Isola (ITA) 15-9

Navarria (ITA) b. Kuusk (Est) 15-10

Beljajeva (Est) b. Rizzi (ITA) 15-7

Sun (Chn) b. Boscarelli (ITA) 15-9

Tabellone delle 64

Yasinskaya (Rus) b. Santuccio (ITA) 15-11

Isola (ITA) b. Kang Young Mi (Kor) 13-11

Gudkova (Rus) b. Marzani (ITA) 9-8

Navarria (ITA) b. Embrich (Est) 15-14

Rizzi (ITA) b. Wang (Chn) 15-7

Boscarelli (ITA) b. Muhari (Hun) 15-11

Tabellone delle 64 – qualificazione

Embrich (Est) b. Fiamingo (ITA) 15-11

Marzani (ITA) b. De Marchi (ITA) 11-10

Muhari (Hun) b. Bozza (ITA) 14-13

Isola (ITA) b. Kim Chearin (Kor) 15-8



Tabellone delle 128 – qualificazione

Fiamingo (ITA) b. Ramirez Peguero (Dom) 15-3

De Marchi (ITA) b. Clerici (ITA) 15-14

Bozza (ITA) b. Garcia Rodriguez (Esp) 15-13

Isola (ITA) b. Cisneros (Esp) 15-12

Candreva (Usa) b. Foietta (ITA) 13-12

Depanian (Fra) b. Cagnin (ITA) 12-10

Fase a gironi

Beatrice Cagnin: 3 vittorie, 3 sconfitte

Alice Clerici: 3 vittorie, 3 sconfitte

Rossella Fiamingo: 4 vittorie, 2 sconfitte

Eleonora De Marchi: 3 vittorie, 3 sconfitte

Francesca Boscarelli: 5 vittorie, 1 sconfitta

Alberta Santuccio: 5 vittorie, 1 sconfitta

Roberta Marzani: 5 vittorie, 1 sconfitta

Nicol Foietta: 4 vittorie, 2 sconfitte

Giulia Rizzi: 5 vittorie, 1 sconfitta

Alessandra Bozza: 3 vittorie, 3 sconfitte

Federica Isola: 3 vittorie, 2 sconfitte

Classifica (176): 1. Popescu (Rou), 2. Navarria (ITA), 3. Kirpu (Est), 3..Andryushina (Rus), 5. Choi (Kor), 6. Holmes (Usa), 7. Mallo (Fra), 8. Lichagina (Rus).

24. Boscarelli (ITA), 24. Rizzi (ITA), 32. Isola (ITA), 42. Santuccio (ITA), 48. Marzani (ITA), 75. Fiamingo (ITA), 82. Bozza (ITA), 86. De Marchi (ITA), 99. Foietta (ITA), 107. Cagnin (ITA), 110. Clerici (ITA).

