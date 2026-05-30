Roland Garros 2026, prosegue l’avanzata della schiacciasassi Sabalenka. Fuori Gauff e Anisimova

Si torna nuovamente in campo per disputare i match dei sedicesimi di finale del singolare femminile del Roland Garros. Continua la corsa fin qui inarrestabile della schiacciasassi Sabalenka, mentre, a sorpresa, devono alzare bandiera bianca la detentrice del titolo Coco Gauff e la sua connazionale Amanda Anisimova.

Non si ferma la corsa di Aryna Sabalenka. La numero uno del mondo regola l’australiana Daria Kasatkina 6-0 7-5 in un’ora e diciassette minuti. Si ferma al terzo turno il cammino della detentrice del titolo. L’austriaca Anastasia Potapova, testa di serie numero 28, rimonta la statunitense Coco Gauff 4-6 7-6(1) 6-4 in due ore e trentanove minuti. La francese Diane Parry, numero 92 del mondo, firma uno dei due risultati clamorosi di giornata ed elimina l’americana Amanda Anisimova 6-3 4-6 7-6(3) al termine di una sfida che si risolve al match tie-break dopo due ore e quarantasei minuti.

In apertura di giornata la giapponese Naomi Osaka, testa di serie numero 16, doma la statunitense Iva Jovic, diciassettesima favorita del tabellone, 7-6(5) 6-7(3) 6-4 al termine di una battaglia che si protrae per tre ore. Continua la favola di Maja Chwalinska. La polacca, numero 114 WTA, rimonta la greca Maria Sakkari 1-6 6-3 6-2 in due ore e otto minuti.

La russa Diana Shnaider, testa di serie numero 25, regola l’ucraina Oleksandra Oliynykova, numero 65 del ranking WTA, 7-5 6-1 in un’ora e quarantaquattro minuti. La russa Anna Kalinskaya, testa di serie numero 22, supera la colombiana Camila Osorio 6-3 0-6 6-2 in due ore e sette minuti. In chiusura di giornata la statunitense Madison Keys, testa di serie numero 19, doma la canadese Victoria Mboko, numero nove del tabellone, 6-3 5-7 7-5 in due ore e trentuno minuti.