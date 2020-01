Calcio, 21ma giornata Serie A 2020: Parma e Verona vincono in casa e sognano l’Europa League, 0-0 tra Samp e Sassuolo

Dopo il sorprendente pareggio tra Inter e Cagliari nel lunch match di San Siro, il programma odierno della ventunesima giornata di Serie A 2019-2020 è proseguito con tre incontri andati in scena in contemporanea alle ore 15.00. Spiccano in particolare i successi casalinghi di Parma e Verona, ancora clamorosamente in corsa per il settimo posto e dunque per l’Europa League, mentre non regala grandi emozioni il match di Genova tra Sampdoria e Sassuolo.

Si decide nel primo tempo la sfida del “Tardini” tra Parma e Udinese, con i padroni di casa ducali che sbloccano l’incontro al 19′ con il tap-in vincente di Gagliolo e poi raddoppiano al 34′ con la quinta rete stagionale di Kulusevski. I friulani si rendono pericolosi in varie occasioni, specialmente con una traversa colpita da Lasagna, ma la difesa emiliana regge e conserva il 2-0 fino al fischio finale per un successo fondamentale in ottica Europa League.

Domenica da incorniciare e stagione sempre più rosea per il Verona di Juric, capace di sconfiggere nettamente un’avversaria molto insidiosa come il Lecce. I veneti hanno messo subito la partita nei giusti binari al 19′ con la rete di Dawidowicz sugli sviluppi di un corner prima di raddoppiare al 34′ con il colpo di testa di Pessina. Nel secondo tempo i pugliesi rimangono in dieci per il rosso a Dell’Orco e subiscono anche il gol dello 0-3 firmato su rigore dall’eterno Pazzini.

Per come si è messa a partire dal 25′ con l’espulsione di Peluso, il Sassuolo può ritenersi assolutamente soddisfatto per il pareggio a reti bianche strappato al “Marassi” contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. I neroverdi si sono difesi molto bene non concedendo grandi occasioni ai blucerchiati, i quali non sono stati in grado di sfondare il muro emiliano fino alla fine. Un punto a testa comunque fondamentale per allungare sulla zona retrocessione.

Foto: Lapresse