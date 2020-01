Pallanuoto, il Montenegro in rimonta batte 10-9 la Croazia e strappa il bronzo agli Europei 2020 di Budapest

La medaglia di bronzo agli Europei di pallanuoto va al Montenegro, che a Budapest supera in un’emozionante finale per il terzo posto la Croazia per 10-9, grazie ad una bella rimonta nella seconda metà di gara, dopo essere arrivati a metà partita sotto 3-7, prima di iniziare una straordinaria rimonta.

Nel primo quarto va sul doppio vantaggio la Croazia con i rigori realizzati da Jokovic, poi Ivovic accorcia, ma Vukicevic fissa lo score sul 3-1 dopo otto minuti. Nel secondo periodo Draskovic fa tornare i Montenegro a -1, ma Vrlic, Bukic e Loncar danno il massimo vantaggio ai croati. Ivovic sigla il -3, ma Fatovic manda le squadre al riposo lungo sul 7-3 per la Croazia.

La terza frazione si apre col botta e risposta i superiorità tra Ivovic e Vrlic, poi il Montenegro in quattro minuti torna in partita con le marcature di Draskovic, Ivovic e Brguljan per il 7-8 con cui si arriva agli ultimi otto minuti. Nell’ultimo quarto Faatovic dà i +2 alla Croazia, ma il Montenegro impatta con i gol di Pjesivac e Spaic. A dare il bronzo ai montenegrini è Ivovic, con il gol del definitivo 10-9 a 1’01” dall’ultima sirena.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Claudio Bosco LPS