Salto con gli sci, Maren Lundby vince a Rasnov e torna pettorale giallo! Ottima settima piazza per Lara Malsiner

Maren Lundby batte un colpo e si riscatta dopo le vittorie a ripetizione delle austriache, trionfando nettamente in gara-2 a Rasnov e riportandosi in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo 2019-2020 di salto con gli sci femminile con una prova di forza impressionante. La fuoriclasse norvegese classe 1994, campionessa olimpica ed iridata in carica, ha conquistato il terzo successo della stagione (dopo la doppietta nella tappa inaugurale di Lillehammer) ed il 27° della carriera nel circuito maggiore.

Lundby ha dominato in lungo e in largo la competizione, aggiudicandosi entrambe le serie di gara e rifilando distacchi molto importanti al resto della concorrenza grazie a due salti di pregevole fattura da 96.5 e 96.0 metri per uno score complessivo di 259 punti. L’Austria si è comunque confermata in grande spolvero piazzando due atlete sul podio di Rasnov, con Eva Pinkelnig seconda a -17.9 e Chiara Hoelzl terza a -18.2 punti dalla vincitrice di giornata. Buona gara anche per le tedesche Juliane Seyfarth e Katharina Althaus, rispettivamente quarta e quinta con più di trenta punti di ritardo dalla vetta.

In casa Italia c’è da sorridere per la brillante settima posizione odierna di Lara Malsiner, capace di trovare finalmente tre salti consecutivi di alto livello (incluso quello della qualificazione) che le hanno permesso di ottenere il miglior piazzamento della stagione (ad un passo dal sesto posto di Nizhny Tagil nella scorsa annata). La diciannovenne delle Fiamme Gialle ha chiuso la prima serie in ottava piazza con un balzo da 91 metri per poi scavalcare l’austriaca Daniela Iraschko-Stolz con un secondo salto da 89.5 metri. Fuori dalla zona punti le altre due azzurre, con Manuela Malsiner 32ma ed Elena Runggaldier 36ma.

Foto: Lapresse