Karate, Premier League Parigi 2020: Viviana Bottaro, Luca Maresca e kata a squadre femminile d’argento, bronzo per Luigi Busà e kata a squadre maschile

Si chiude con cinque medaglie, purtroppo nessuna d’oro, la tappa di Parigi della Premier League 2020 di karate. Nelle finali odierne, infatti, Viviana Bottaro deve accontentarsi della medaglia d’argento nel kata individuale, come Luca Maresca nel kumitè -67kg e la squadra femminile di kata composta da (Carola Casale, Terryana D’Onofrio e Michela Pezzetti). Luigi Busà vince la finale per il terzo posto nel kumitè -75kg, mentre l’Italia (Gianluca Gallo, Alessandro Iodice e Giuseppe Panagia) conquista il bronzo nel kata a squadre.

LE FINALI DI OGGI

FINALI FEMMINILI

Kata individuale: la medaglia d’oro va alla spagnola Sandra Sanchez Jaime con lo straordinario punteggio di 28.4. Si ferma all’argento, quindi, la nostra Viviana Bottaro con 27.0. Medaglia di bronzo per le due nipponiche Kiyou Shimizu e Hikaru Ono.

Kumitè -50kg: vittoria finale per la turca Serap Ozcelik Arapoglu che supera la giapponese Miho Miyahara. Si fermano al terzo posto l’egiziana Radwa Sayed e la filippina Junna Tsukii.

Kumitè -55kg: successo per la russa Anna Chernysheva sull’ucraina Anzhelika Terliuga. Bronzo per la taiwanese Tzu.Yun Wen e per la spagnola Carlota Fernandez Osorio.

Kumitè -61kg; medaglia d’oro per la turca Merve Coban che supera in finale la cinese Xiaoyan Yin. Medaglia di bronzo per le due francesi Leila Heurtault e Gwendoline Philippe.

Kumitè -68kg; successo per l’azera Irina Zaretska che ha la meglio sulla egiziana Feryal Abdelaziz. Terzo posto per l’austriaca Alisa Buchinger e la cinese Li Gong.

Kumitè +68kg; medaglia d’oro per l’iraniana Hamideh Abbasali che regola la turca Meltem Hocaoglu Akyol, mentre chiudono al terzo posto la francese Anne Laure Florentin e la egiziana Sohila Abouismail.

Kata a squadre: medaglia d’argento per l’Italia (Carola Casale, Terryana D’Onofrio e Michela Pezzetti) che viene superata dalla Spagna per 25.62 a 24.48. Bronzo per Marocco e Russia.

FINALI MASCHILI

Kata individuale: medaglia d’oro per il nipponico Ryo Kiyuna che ha la meglio sullo spagnolo Damian Hugo Quintero Capdevila. Medaglia di bronzo per il turco Ali Sofuoglu e il giapponese Kazumasa Moto.

Kumitè -60kg: ancora una vittoria per la Turchia con Eray Samdan che piega il kazako Darkhan Assadilov. Si fermano al terzo posto il marocchino Oussama Edari e il greco Christos-Stefanos Xenos.

Kumitè -67kg; Luca Maresca si ferma all’argento. Il francese Steven Dacosta vince la finale con l’amplissimo punteggio di 12-3. Medaglia di bronzo per l’azero Rafiz Hasanov e per il francese Yanis Lamotte.

Kumitè -75kg: la medaglia d’oro va all’iraniano Bahman Asgari Ghoncheh che nella finale sconfigge il francese Logan Da Costa. Medaglia di bronzo per il nostro Luigi Busà che nella finale per il terzo posto si sbarazza del giapponese Yusei Sakiyama per 7-3 e per il cileno Joaquin Gonzalez Lavin.

Kumitè -84kg; l’egiziano Ahmed Ramadan Mohamed conquista la medaglia d’oro in finale contro il nipponico Ryutaro Araga. Medaglia di bronzo per il taiwanese Chun-Wei Wu e per il turco Ugur Aktas.

Kumitè +84kg: medaglia d’oro per il georgiano Gogita Arkania che in finale ha la meglio sul francese Dnylson Jacquet. Si fermano al bronzo l’iraniano Saleh Abazari e l’iraniano Jonathan Horne.

Kata a squadre: l’Italia (Gianluca Gallo, Alessandro Iodice e Giuseppe Panagia) conquista il bronzo superando nella propria finale il Kuwait con il punteggio di 26.4 contro 25.6. Oro per la Turchia che supera la Spagna.

