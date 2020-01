Pallanuoto, Europei 2020: la Serbia s’impone di misura, il Settebello chiude sesto

A tratti partita vera, a tratti si è visto che mancavano gli stimoli, visto che in palio c’era solo un piazzamento. Si è disputata oggi la finalina per il quinto posto degli Europei di pallanuoto maschile a Budapest: in acqua alla Duna Arena Italia e Serbia, con i campioni olimpici che si sono imposti per 8-7. Squadra di Sandro Campagna che ha tenuto però bene il passo dei serbi, trovandosi anche nettamente avanti a metà gara. Un sesto posto che non può convincere la compagine campione del mondo, pronta però a lanciarsi verso l’obiettivo olimpico.

Azzurri avanti all’intervallo lungo con un grandissimo parziale nel secondo quarto: a lanciare il Settebello sono le stelle Figlioli e Di Fulvio, autori di una doppietta ciascuno. Nella ripresa la Serbia però alza il ritmo, soprattutto in difesa: va in difficoltà l’attacco azzurro ed arriva la rimonta con Mandic che sigla la rete del vantaggio.

Italia-Serbia 7-8

Italia: Del Lungo , Di Fulvio 3, Luongo , Figlioli 2, Fondelli , Velotto , Renzuto Iodice , Echenique , Figari , Bodegas 1, Aicardi 1, Dolce , Nicosia . All. Campagna

Serbia: G. Pijetlovic , Mandic 1, Dedovic , Randjelovic 1, Cuk 1, D. Pijetlovic , Vico , Aleksic 2, Jaksic 1, Filipovic 2, Prlainovic , S. Mitrovic , B. Mitrovic . All. Savic

Arbitri: Kun (Hun), Zwart (Ned)

Note

Parziali: 2-3 4-1 0-2 1-2 Superiorità numeriche: Italia 4/12 e Serbia 5/10 (di cui una doppia) + un rigore realizzato da Filipovic all’inizio del primo tempo. Uscito per limite di falli Figlioli (I) nel terzo tempo. Ammonito per proteste Campagna (all Italia) all’inizio del quarto tempo. Nella Serbia in porta con il numero 13 Branislav Mitrovic.

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: LPS/Claudio Benedetto