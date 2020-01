Scherma, Grand Prix Doha 2020: terzo posto per Andrea Santarelli nella spada. Trionfa il russo Bida

Si sono appena conclusi gli assalti del Grand Prix di Doha di scherma. Ottime notizie in casa Italia per il terzo posto conquistato da Andrea Santarelli. L’azzuro ha conquistato il suo quinto podio in Coppa del Mondo della sua carriera. A fermare l’avanzata del numero 2 del ranking mondiale è stato il francese Alexandre Bardenet, che nell’assalto di semifinale ha vinto con il punteggio di 15-10.

Lo spadista umbro delle Fiamme Oro era stato capace di superare nei quarti l’ungherese David Nagy per 14-14 alla priorità. Agli ottavi ha avuto la meglio grazie alla stoccata del 15-14 sull’ungheree Andras Redli, ai 16esimi ha eliminato 5-12, lo svizzero Clement Metrailler e nel primo turno ha rifilato un 15-12 al danese Kongstad.

Si ferma ai piedi del podio e sigla la miglior prestazione in carriera il 20enne Gianpaolo Buzzacchino. Lo spadista siciliano delle Fiamme Oro conclude al sesto posto dopo la sconfitta subita ai quarti di finale contro il francese Bardenet col punteggio di 15-13.

L’azzurro ha esordito nel tabellone principale con la vittoria contro il polacco Mateusz Antkiewicz per 15-10, poi, con lo stesso score, ha fermato il quotato ucraino Bogdan Nikishin, prima di sconfiggere per 15-12 il belga Neisser Loyola.

Nel turno dei 64 erano usciti di scena Lorenzo Buzzi, Valerio Cuomo e Gabriele Cimini. Il primo è stato eliminato dal russo Khodos per 15-13, il secondo è uscito sconfitto dal match contro il belga d’origine Nessier Loyola per 15-4, mentre Cimini ha perso la sfida contro l’ucraino Nikishin per 15-13.

COPPA DEL MONDO – GRAND PRIX DOHA- SPADA MASCHILE

Finale

Bida (Rus) b. Bardenet (Fra) 15-6

Semifinali

Bida (Rus) b. Yamada (Jpn) 15-8

Bardenet (Fra) b. Santarelli (ITA) 15-10

Quarti

Bida (Rus) b. Jerent (Fra) 15-11

Yamada (Jpn) b. Verwijlen (Ned) 15-10

Bardenet (Fra) b. Buzzacchino (ITA) 15-13

Santarelli (ITA) b. Nagy (Hun) 14-14

Tabellone dei 16

Buzzacchino (ITA) b. Loyola (Bel) 15-12

Santarelli (ITA) b. Redli (Hun) 15-14

Tabellone dei 32

Buzzacchino (ITA) b. Nikishin (Ukr) 15-10

Santarelli (ITA) b. Metrailler (Sui)



Tabellone dei 64

Khodos (Rus) b. Buzzi (ITA) 15-13

Loyola (Bel) b. Cuomo (ITA) 15-4

Buzzacchino (ITA) b. Antkiewicz (Pol) 15-10

Nikishin (Ukr) b. Cimini (ITA) 15-13

Santarelli (ITA) b. Kongstad (Den) 15-12



Tabellone dei 64 – qualificazione

Cimini (ITA) b. Lee Seunghyun (Kor) 15-12

Buzzi (ITA) b. Sukhov (Rus) 15-14

Cuomo (ITA) b. Turnau (Est) 15-13



Tabellone dei 128 – qualificazione

Cimini (ITA) b. Yu Siming (Chn) 15-6

Dagani (Sui) b. Garozzo (ITA) 15-11

Buzzi (ITA) b. Gorbachuk (Ukr) 15-14

Antkiewicz (Pol) b. Russo (ITA) 15-12

Cuomo (ITA) b. Keppel (Ned) 15-12

Gusev (Rus) b. Di Veroli (ITA) 15-12

Bayard (Sui) b. Vismara (ITA) 15-10

Fase a gironi

Enrico Garozzo: 4 vittorie, 2 sconfitte

Gabriele Cimini: 3 vittorie, 3 sconfitte

Gianpaolo Buzzacchino: 5 vittorie, 1 sconfitta

Davide Di Veroli: 4 vittorie, 2 sconfitte

Tahar Ben Amara: nessuna vittoria, 6 sconfitte

Valerio Cuomo: 4 vittorie, 2 sconfitte

Andrea Russo: 2 vittorie, 4 sconfitte

Federico Vismara: 3 vittorie, 2 sconfitte

Daniel De Mola: 1 vittoria, 5 sconfitte

Lorenzo Buzzi: 5 vittorie, 1 sconfitta

Classifica (219): 1. Bida (Rus), 2. Bardenet (Fra), 3. Santarelli (ITA), 3. Yamada (Jpn), 5. Verwijlen (Ned), 6. Buzzacchino (ITA), 7. Nagy (Hun), 8. Jerent (Fra).

47. Buzzi (ITA), 51. Cuomo (ITA), 60. Cimini (ITA), 108. Garozzo (ITA), 109. Di Veroli (ITA), 119. Vismara (ITA), 152. Russo (ITA), 202. De Mola (ITA), 206. Ben Amara (ITA).

