Short track, Europei 2020: Italia d’argento nella staffetta femminile

Quarta medaglia per l’Italia agli Europei 2020 di short track di Debrecen. Un podio arrivato nella staffetta femminile con il quartetto composto da Arianna Fontana, Martina Valcepina, Cynthia Mascitto ed Arianna Sighel che ha chiuso al secondo posto dietro ad Olanda e Russia, mentre è stata squalificata l’Ungheria.

Dopo il contatto tra Russia ed Ungheria, che ha portato poi alla squalifica delle padrone di casa, la staffetta è diventata un duello tra Italia ed Olanda. Uno scontro che ha visto le azzurre perdere la volata finale, con Arianna Fontana battuta di pochi metri sul traguardo.

Un’Olanda trascinata ovviamente da una Suzanne Schulting, che è la vera regina di questi Europei. Quattro ori (tre individuali ed uno a squadre) ed il titolo Overall. Per l’Italia ci sono tre argenti (Fontana, Valcepina e staffetta), un bronzo (Fontana) e poi il secondo e terzo posto di Arianna e Martina nella classifica Overall.

Foto: LaPresse