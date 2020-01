Slittino: Rieder/Kainzwaldner conquistano il primo podio in carriera nella sprint di Sigulda! La vittoria è a 7 millesimi

In nettissima crescita nell’ultimo periodo, sempre vicinissimi alla top-3: finalmente il gran risultato è arrivato. Nella sprint del doppio di Sigulda, in terra lettone, Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner agguantano il primo podio della carriera nella Coppa del Mondo di slittino: i due altoatesini chiudono secondi in una gara dall’epilogo davvero clamoroso.

A vincere sono infatti i padroni di casa Putins/Marcinkevics, al primo successo nel massimo circuito internazionale. 31,713 il tempo dei baltici che, come detto, precedono gli azzurri che si fermano a soli 7 millesimi dal clamoroso colpaccio. A pari merito con gli atleti italiani ci sono i grandi favoriti di giornata: gli altri lettoni Sics/Sics, vincitori della gara classica di ieri. Completano la top-5 gli attesi tedeschi: quarti Wendl/Arlt, quinti Eggert/Benecken, le due coppie che si giocano la sfera di cristallo.

Quattordicesima piazza per gli altri italiani Rieder/Rastner.

Pochi minuti prima era andata in scena la prova femminile. Successo per la teutonica Julia Taubitz che anticipa l’accoppiata russa: seconda a 69 centesimi la figlia d’arte Viktoria Demchenko, terza Tatyana Ivanova. Fino a metà gara eccellente Andrea Voetter, che poi sbaglia e chiude quindicesima.

Foto: Paola Castaldi