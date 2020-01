Atletica, Leonard Bett e Winfred Yavi vincono la Cinque Mulini 2020. Battocletti quinta, Crippa sesto

A San Vittore Olona (in provincia Milano) è andata in scena la Cinque Mulini 2020, edizione numero 88 della tradizionale corsa campestre che fa parte del World Cross Permit. Il keniano Leonard Kipkemoi Bett ha vinto la gara maschile coprendo gli 11 km del tracciato col tempo di 32:08: l’africano ha piegato in volata l’accredito Worku (32:09), vicecampione mondiale di cross tra gli under 20 e oggi scarico nello sprint che ha deciso la gara, terzo posto per l’altro keniano Jackson Kavesa Muema (32:10). Il nostro Yeman Crippa ha concluso in quinta posizione, l’azzurro si è staccato dai migliori cinque poco dopo la metà di gara e ha così chiuso col tempo di 33:15.

Tra le donne si è invece imposta Winfred Mutile Yavi dal Bahrain, quarta sui 3000 siepi ai Mondiali di Doha e al secondo successo consecutivo in questa gara. La 20enne ha coperto i 6 km in 17:22 regolando agevolmente le keniane Gloriah Kite (17:33), Jackline Cherono (17:34), Mercy Cherono (17:47) mentre la nostra Nadia Battocletti, campionessa europea under 20 nel cross, ha conquistato un positivo quinto posto (17:56).

Foto: Pier Colombo