LIVE Errani/Vavassori-Stollar/Harrison, Roland Garros 2026 in DIRETTA: secondo turno contro due specialisti

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Buon giorno amici di OA SPORT e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 3° turno del tabellone di doppio misto che vede di fronte gli azzurri e campioni in carica Sara ERRANI e Andrea VAVASSORI opposti alla coppia di specialisti formata da Stollar ed Harrison.

Ancora l’americano ad incrociare la racchetta con Andrea Vavassori dopo la magica semifinale di Roma che regalò a lui e a Bolelli la prima finale al Foro Italico. Oggi gli si giocano un posto in quarti di finale a Parigi dopo che all’esordio hanno sconfitto l’ostica coppia formata da Perez e da Cabral. Oggi il livello si alza perché entrambi i rivali sono in top 30 nelle rispettive classifiche di specialità.

Ricordiamo che il format è uguale a quello che si gioca nel circuito ATP nei doppi mono sesso, ovvero al meglio dei tre set con super tie-break a dieci punti al posto del set decisivo. Azzurri che hanno conquistato già tre Slam in coppia, due volte gli US Open e una volta il Roland Garros.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di 3° turno del tabellone di doppio misto che vede di fronte gli azzurri e campioni in carica Sara ERRANI e Andrea VAVASSORI opposti a Stollar/Harrison per un posto in quarti dalle 4° match dalle 11, prima anche Bolelli e Vavassori. Vi aspettiamo!