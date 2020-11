LIVE MotoGP, GP Valencia 2020 in DIRETTA: prove libere, Valentino Rossi si aspetta progressi. Yamaha sotto esame

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DEL GP DI TURCHIA DI F1

Loading...

Loading...

Presentazione weekend GP Valencia – Joan Mir campione a Valencia se… – Programma odierno

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana 2020, valevole come tredicesimo e penultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Si gareggia per il secondo weekend di seguito al circuito Ricardo Tormo di Cheste, alle porte di Valencia, per un weekend di gara che potrebbe risultare decisivo per l’assegnazione del titolo iridato nella classe regina del Motomondiale.

Joan Mir, a due gare dal termine del campionato, è infatti leader nella generale con un margine di 37 punti nei confronti della coppia di inseguitori formata dal compagno di squadra Alex Rins e dal francese della Yamaha Fabio Quartararo. Ancora più staccati ma ancora aritmeticamente in lizza per il titolo, ci sono anche lo spagnolo Maverick Vinales (a -41) e gli italiani Andrea Dovizioso e Franco Morbidelli (entrambi a -45). Grande curiosità infine per vedere all’opera Valentino Rossi, che ha ricevuto il via libera definitivo per scendere in pista nella giornata di ieri grazie ad un doppio tampone negativo consecutivo (martedì era risultato positivo ad un primo test). Il Dottore si aspetta progressi dalla Yamaha dopo il pessimo ultimo GP d’Europa, in cui è stato costretto al ritiro dopo pochi giri a causa di un problema tecnico sulla sua M1.

Il programma odierno si apre alle ore 10.55 con il semaforo verde delle FP1, mentre la seconda sessione di prove libere scatterà nel pomeriggio alle ore 14.30. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un minuto dell’avvicinamento al penultimo appuntamento stagionale di questo Mondiale MotoGP 2020: buon divertimento!

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse