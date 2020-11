MotoGP, Jack Miller: “Un duello divertente con Franco Morbidelli. Spiace non aver vinto, ma sono soddisfatto del mio passo”

Ci ha provato Jack Miller, ma oggi Franco Morbidelli aveva qualcosa in più. Il successo del GP di Valencia, penultimo round del Mondiale 2020 di MotoGP, ha premiato il “Morbido”, autore di una gara da vero campione, andando in fuga dall’inizio e rintuzzando i tentativi d’attacco fino alla fine dell’australiano.

Da par suo Miller ha dimostrato che, in sella a una Ducati, si poteva fare una gran gara e lui l’ha ribadito in maniera decisa, cercando di mettere sotto pressione Franco e centrando comunque un podio significativo per le sue prospettive future: “Sono molto contento per questo piazzamento, devo dire che lottare con Morbidelli è sempre divertente, soprattutto su una pista come questa dove superare non è affatto semplice. Ho cercato di trovare il pertugio giusto, ma lui ha risposto bene e ho dovuto accontentarmi di questo secondo posto. Mi spiace, ma credo di aver fatto vedere un buon passo e sono soddisfatto del lavoro fatto con il team“, le parole di Miller a caldo.

Sportivamente, Jack ha voluto anche congratularsi con lo spagnolo della Suzuki Joan Mir che quest’oggi si laureato campione del mondo. Una vittoria inaspettata alla viglia di questo Mondiale, privo dell’asso nativo di Cervera, Marc Marquez, ma pienamente meritata: “Congratulazioni a lui e alla Suzuki per quanto hanno fatto. Grande costanza e lavoro, sono stati i migliori. Successo con merito“, la chiosa del ducatista.

