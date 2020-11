Classifica Mondiale Moto3: dopo il GP di Valencia Tony Arbolino è a -11 da Albert Arenas

Il Motomondiale 2020 ha appena visto andare in scena la gara della Moto3 del GP di Valencia: si è corso al Circuito Ricardo Tormo dove oggi con il quarto posto resta in vetta alla classifica iridata con 170 punti l’iberico della KTM Albert Arenas. Il miglior italiano è Tony Arbolino, ora terzo a -11 dopo il successo odierno, a quota 159.

CLASSIFICA MONDIALE MOTO3

1 Albert ARENAS KTM SPA 170

2 Ai OGURA Honda JPN 162

3 Tony ARBOLINO Honda ITA 159

4 Jaume MASIA Honda SPA 140

5 Celestino VIETTI KTM ITA 137

6 Raul FERNANDEZ KTM SPA 134

7 John MCPHEE Honda GBR 124

8 Darryn BINDER KTM RSA 112

9 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 83

10 Gabriel RODRIGO Honda ARG 80

11 Sergio GARCIA Honda SPA 77

11 Romano FENATI Husqvarna ITA 77

13 Jeremy ALCOBA Honda SPA 71

14 Dennis FOGGIA Honda ITA 69

15 Andrea MIGNO KTM ITA 60

16 Ayumu SASAKI KTM JPN 49

17 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 44

18 Kaito TOBA KTM JPN 40

19 Stefano NEPA KTM ITA 38

20 Niccolò ANTONELLI Honda ITA 35

21 Filip SALAC Honda CZE 30

22 Carlos TATAY KTM SPA 24

23 Alonso LOPEZ Husqvarna SPA 21

24 Ryusei YAMANAKA Honda JPN 14

25 Riccardo ROSSI KTM ITA 10

26 Barry BALTUS KTM BEL 0

27 Yuki KUNII Honda JPN 0

28 Jason DUPASQUIER KTM SWI 0

29 Davide PIZZOLI KTM ITA 0

30 Maximilian KOFLER KTM AUT 0

31 Khairul Idham PAWI Honda MAL 0

32 Dirk GEIGER KTM GER 0

