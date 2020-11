MotoGP, Andrea Dovizioso: “Abbastanza soddisfatto del risultato odierno, considerando il 17° posto in qualifica”

Andrea Dovizioso ha concluso in ottava posizione il Gran Premio della Comunità Valenciana 2020, valevole come tredicesima e penultima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il forlivese della Ducati si è reso protagonista di una bella rimonta, scattando dalla 17ma piazza in griglia e tagliando il traguardo in scia alla Suzuki del nuovo campione del mondo Joan Mir. Buona prestazione da parte del centauro romagnolo, che ha pagato però a caro prezzo il pessimo risultato della qualifica dovendo rinunciare alla lotta per un possibile podio. Il Dovi si trova adesso in sesta piazza nella classifica generale del campionato a -17 dal secondo posto di Franco Morbidelli e a -13 dal terzo di Alex Rins quando manca un solo round al termine del Mondiale. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Andrea Dovizioso al sito ufficiale della Ducati dopo il GP di Valencia 2020.

“Sono abbastanza soddisfatto del risultato di oggi, considerando che partivo diciassettesimo. Avremmo potuto fare di più, come ha dimostrato Jack Miller che ha portato la sua Ducati sul podio: sul finale di gara sono riuscito ad avvicinarmi molto a Mir e forse avrei potuto recuperare un paio di posizioni, ma purtroppo negli ultimi giri ho avuto un problema al manubrio sinistro, che mi ha impedito di guidare come volevo. Sono dispiaciuto perché ora la lotta per le altre due posizioni sul podio del campionato diventa più difficile, ma resta ancora una gara e lotteremo fino in fondo. Voglio fare i miei complimenti a Joan Mir per il suo primo titolo mondiale MotoGP, perché se l’è meritato al 100%!”

