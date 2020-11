MotoGP oggi, GP Valencia 2020: orario gara, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8

Oggi, domenica 15 novembre, andrà in scena il GP di Valencia, penultimo round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato iberico ci si giocherà una fetta iridata molto importante e i giochi potrebbero anche decidersi.

A partire dalla pole-position sarà Franco Morbidelli. Una grande prestazione per il pilota italiano che, grazie a un ottimo lavoro di messa a punto, ha trovato la quadra e può rilanciare le sue quotazioni verso l’alto. Il time-attack disputato in condizioni di umido non ha da questo punto di vista aiutato e sono stati abili sotto questo profilo l’australiano Jack Miller, secondo con la Ducati Pramac, e il giapponese Takaaki Nakagami, terzo con la LCR Honda, ad approfittarne.

Nella lotta mondiale lo spagnolo Joan Mir non è andato oltre il dodicesimo tempo, ma i suoi diretti inseguitori per sua fortuna non hanno incantato. Fabio Quartararo partirà in undicesima posizione e il suo compagno di squadra in Suzuki Alex Rins addirittura quattordicesimo. Le combinazioni mondiali per Mir sono tante, ma forse la più semplice è il podio che garantisce aritmeticamente il titolo all’iberico.

Situazione difficile per il resto della pattuglia tricolore. Francesco “Pecco” Bagnaia scatterà dall’ottava casella, ma si è detto soddisfatto del suo feeling in prospettiva gara. Danilo Petrucci dovrà partire ancor più arretrato in griglia (quindicesimo), a precedere Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, rispettivamente sedicesimo e diciassettesimo. Rossi ha parlato di una M1 che non è cresciuta in questo 2020, manifestando un forte disagio. Dovizioso, nello stesso tempo, continua a non avere feeling con la sua Ducati, confermando le criticità di una stagione molto difficile per lui.

IN TV – Il GP della Comunitat Valenciana del Motomondiale sarà trasmesso in diretta su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport 1 (201), live streaming su SkyGo, Now TV e su DAZN, mentre la programmazione di TV8 (121 di Sky e 8 dgt) presenterà la differita IN CHIARO delle gare delle tre classi, ma dei warm-up mattutini. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale della giornata per non perdere neanche un momento dello spettacolo della MotoGP. Di seguito la programmazione di oggi 15 novembre:

PROGRAMMA GP COMUNIDAD VALENCIANA 2020 – MOTOMONDIALE

Domenica 15 novembre

ore 9.00-9.20, Moto3, Warm Up, diretta

ore 9.30-9.50, Moto2, Warm Up, diretta

ore 10.00-10.20, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD

Domenica 15 novembre

ore 14.40, Moto3, Gara, differita

ore 15.55, Moto2, Gara, differita

ore 17.40, MotoGP, Gara, differita

