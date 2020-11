Griglia di partenza MotoGP, GP Valencia 2020: risultati e classifica qualifiche. Franco Morbidelli in pole position, Valentino Rossi 16°

Oggi pomeriggio si sono disputate le qualifiche del GP di Valencia 2020, penultima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito Ricardo Tormo della località spagnola . Il time attack si è rivelato estremamente spettacolare e la lotta per la conquista della pole-position è stata estremamente appassionante, si è definita la griglia di partenza per la gara di domani.

Franco Morbidelli ha conquistato la pole-position del GP di Valencia. Il pilota della Yamaha Petronas si è esaltato e domani scatterà davanti a tutti con l’obiettivo di andare a caccia della terza vittoria stagionale. Il romano precede la Ducati di Jack Miller e la Honda di Takaaki Nakagami, mentre in seconda fila partiranno il francese Johann Zarco (Ducati), lo spagnolo Pol Espargarò (KTM) e l’iberico Maverick Vinales (Yamaha). Francesco Bagnaia ottavo, mentre sono più attardati i due uomini in lotta per il Mondiale: lo spagnolo Joan Mir, leader del campionato con 37 punti di vantaggio su Fabio Quartararo, è 12mo appena alle spalle del rivale francese.

Loading...

Loading...

Valentino Rossi non è riuscito a trovare la quadra in sella alla sua Yamaha ufficiale, ha sofferto per larghissimi tratti del pomeriggio e non è riuscito a superare il Q1. Il Dottore scatterà addirittura dalla sesta fila, il 16mo posto non può soddisfare il nove volte Campione del Mondo, che proverà a rimontare in gara. Lo stesso discorso vale per le due Ducati ufficiali: Danilo Petrucci 15mo e Andrea Dovizioso 17mo sono chiamati a risalire la china, le Ducati dei team satellite sono andate decisamente meglio rispetto alle moto di riferimento di Borgo Panigale.

Di seguito la griglia di partenza del GP di Valencia 2020, il risultato e la classifica delle qualifiche di questa tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Valencia. La gara scatterà alle ore 14.00 di domenica 15 novembre, si preannuncia asfalto asciutto.

GRIGLIA DI PARTENZA GP VALENCIA MOTOGP 2020:

1. Franco Morbidelli (Yamaha)

2. Jack Miller (Ducati)

3. Takaaki Nakagami (Honda)

4. Johann Zarco (Ducati)

5. Pol Espargarò (KTM)

6. Maverick Vinales (Yamaha)

7. Aleix Espargarò (Aprilia)

8. Francesco Bagnaia (Ducati)

9. Brad Binder (KTM)

10. Miguel Oliveira (KTM)

11. Fabio Quartararo (Yamaha)

12. Joan Mir (Suzuki)

13. Cal Crutchlow (Honda)

14. Alex Rins (Suzuki)

15. Danilo Petrucci (Ducati)

16. Valentino Rossi (Yamaha)

17. Andrea Dovizioso (Ducati)

18. Stefan Bradl (Honda)

19. Tito Rabat (Ducati)

20. Alex Marquez (Honda)

21. Lorenzo Savadori (Aprilia)

RISULTATI QUALIFICHE GP TURCHIA F1 2020: LA CLASSIFICA DEI TEMPI

Q2:

1 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 316.8 1’30.191

2 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 328.9 1’30.287 0.096 / 0.096

3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 319.8 1’30.413 0.222 / 0.126

4 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 322.8 1’30.520 0.329 / 0.107

5 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 322.8 1’30.553 0.362 / 0.033

6 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 319.8 1’30.645 0.454 / 0.092

7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 322.8 1’30.657 0.466 / 0.012

8 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 328.9 1’30.671 0.480 / 0.014

9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 322.8 1’30.737 0.546 / 0.066

10 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 325.8 1’30.781 0.590 / 0.044

11 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 319.8 1’30.864 0.673 / 0.083

12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 318.3 1’30.988 0.797 / 0.124

Q1:

1 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 324.3 1’30.810

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 324.3 1’30.959 0.149 / 0.149

3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 325.8 1’31.159 0.349 / 0.200

4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 319.8 1’31.594 0.784 / 0.435

5 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 322.8 1’31.601 0.791 / 0.007

6 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 316.8 1’31.604 0.794 / 0.003

7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 328.9 1’31.606 0.796 / 0.002

8 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 325.8 1’31.831 1.021 / 0.225

9 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 327.4 1’32.063 1.253 / 0.232

10 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 324.3 1’32.205 1.395 / 0.142

11 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 318.3 1’32.237 1.427 / 0.032

Franco Morbidelli è un fulmine. La pole position è sua!

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse