MotoGP, Valentino Rossi: “Tampone ancora positivo, sembrava un incubo” – VIDEO

La stagione 2020 della MotoGP è proseguita oggi con la FP1 del GP d’Europa, tredicesimo appuntamento del Mondiale per la MotoGP e quattordicesimo per Moto2 e Moto3: in questo video di Sky viene mostrata l’intervista a Valentino Rossi, tornato dopo un mese di stop per la positività al Covid. Il centauro italiano ha parlato delle sue vicissitudini prima di risultare negativo ai tamponi di controllo.

Così il pilota Yamaha: “È stata dura, anche perché con questo virus sono in ballo da un mese. Mi sembrava di vivere un incubo. Gli ultimi dieci giorni sono stati tosti da gestire. Alla fine non si può dire che ero positivo, anche se ti preoccupi una volta che scopri questo tipo di esito. Il mio dottore però mi ha rassicurato sulla negatività, quando avrei fatto il tampone oggi. Sono contento di poter disputare un weekend normale salendo sulla moto già da venerdì mattina“.

Racconta il centauro di Tavullia: “La febbre c’è stata solo per un giorno e mezzo, ma io stavo bene. Sono oramai tre settimane e mezzo che mi alleno. Sono riuscito a fare il mio lavoro, in forza e pronto per iniziare. Dovremo capire, però sembra che le previsioni sabato e domenica indichino un tempo diverso e fuori si sta bene. Speriamo che con più grip possiamo essere maggiormente competitivi“.

Foto: LaPresse