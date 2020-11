MotoGP, GP Valencia 2020: orari prove libere, programma, tv, streaming 13 novembre

Il Circus del Motomondiale si avvia alla conclusione con il penultimo round del campionato 2020 che avrà come pista nuovamente il circuito di Valencia (Spagna). Sul tracciato Ricardo Tormo potrebbero arrivare importanti verdetti nelle tre classi e quindi la tensione non mancherà.

In MotoGP, dopo aver conquistato il primo successo in carriera nella massima cilindrata, lo spagnolo Joan Mir ha il primo match point per chiudere i giochi. L’iberico vanta 37 punti di vantaggio suoi suoi più immediati inseguitori (Fabio Quartararo su Yamaha e il compagno di team in Suzuki Alex Rins) e per questo le possibilità di centrare l’obiettivo massimo ci sono tutte.

Loading...

Loading...

Un’annata incredibile della Suzuki che arriva all’appuntamento del Gran Premio de la Comunitat Valenciana con sette punti di vantaggio nei confronti di Ducati nella classifica costruttori. Pertanto ci sono delle concrete possibilità per centrare l’obiettivo, replicando quanto accaduto nel 1982. Se, infatti, il primo pilota della Casa di Hamamatsu riuscisse a conquistare almeno 18 punti in più rispetto al primo pilota Ducati, uno in più della miglior Yamaha e perdendo al massimo tre punti rispetto alla prima delle KTM, il sogno iridato si concretizzerebbe.

Da questo punto di vista Ducati e Yamaha sperano di risollevarsi, reduci entrambe da un fine settimana estremamente complicato per usare un eufemismo. L’11° posto di Franco Morbidelli, come miglior piazzamento per la Casa di Iwata, è un chiaro segnale di insofferenza. Del resto, le penalità comminate alla squadra dei tre diapason per la sostituzione irregolare delle valvole sui motori di Jerez de la Frontera e per il sesto propulsore punzonato da Maverick Viñales (costretto poi a partire dai box) sono episodi da associare anche a un Valentino Rossi lasciato a piedi dalla M1. “Siamo lenti e poco affidabili“, aveva così sentenziato il “Dottore” al termine della gara valenciana. Ci si attende un riscatto, ma appare complicato che la scuderia giapponese possa cambiare lo spartito.

Guarda il GP della Comunidad Valenciana di MotoGP in diretta su DAZN

IN TV – Il GP della Comunitat Valenciana del Motomondiale sarà trasmesso in diretta su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport 1 (201), live streaming su SkyGo, Now TV e su DAZN, mentre la programmazione di TV8 (121 di Sky e 8 dgt) presenterà la sintesi in differita delle gare delle tre classi. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale della giornata per non perdere neanche un momento dello spettacolo della MotoGP. Di seguito la programmazione di domani 13 novembre:

PROGRAMMA GP COMUNIDAD VALENCIANA 2020 – MOTOMONDIALE (13 NOVEMBRE)

Venerdì 13 novembre

ore 10.00-10.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 11.55-12.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.35-14.15, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.30-15.15, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.30-16.10, Moto2, Prove libere 2, diretta

La programmazione di TV8/HD

Sabato 14 novembre

ore 16.15, Moto3, MotoGP e Moto2, Qualifiche, sintesi

Domenica 15 novembre

ore 14.45, Moto3, Gara, differita

ore 16.00, Moto2, Gara, differita

ore 17.45, MotoGP, Gara, differita

giandomenico.tiseo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse