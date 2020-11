VIDEO Duello Franco Morbidelli-Miller, battaglia corpo a corpo all’ultimo giro: l’italiano vince il GP di Valencia in volata

Il Gran Premio della Comunità Valenciana, tredicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2020 ha vissuto un ultimo giro davvero mozzafiato. Jack Miller è andato a riacciuffare Franco Morbidelli ed i due hanno dato il via ad uno splendido corpo a corpo fatto di attacchi, sorpassi e contro-sorpassi davvero emozionanti. La battaglia l’ha vinta il pilota romano, per cui andiamo a rivedere le immagini dello show messo in pista a Valencia.

VIDEO: IL DUELLO ALL’ULTIMO SANGUE TRA MORBIDELLI E MILLER







Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.passanti@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse