Moto2, Bastianini, Marini e Bezzecchi vincono il Mondiale se…tutte le possibili combinazioni

Sono ancora quattro i piloti in corsa per vincere il Mondiale Moto2 del 2020. Come vedremo, il grande favorito resta Enea Bastianini e, in ogni caso, sono notevoli le chance che l’Italia torni a riprendersi lo scettro della classe intermedia a due anni di distanza dall’affermazione di Francesco Bagnaia. Tutto si deciderà nel GP di Portogallo tra una settimana. A Portimao la grande incognita sarà rappresentata dal meteo: la pioggia, tutt’altro che improbabile ad autunno inoltrato, potrebbe infatti rivoluzionare i valori in campo.

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE MOTO2 ALLA VIGILIA DELL’ULTIMA GARA

1 Enea BASTIANINI Kalex ITA 194

2 Sam LOWES Kalex GBR 180

3 Luca MARINI Kalex ITA 176

4 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 171

ENEA BASTIANINI VINCE IL MONDIALE MOTO2 SE…LE POSSIBILI COMBINAZIONI

Vince.

Arriva 2°.

Arriva 3°.

Arriva 4°.

Arriva 5° e Lowes non vince.

Arriva 6° e Lowes non vince.

Arriva 7° e Lowes non vince.

Arriva 8° e Lowes non vince.

Arriva 9°, ma Lowes e Marini non vincono.

Arriva 10°, Lowes giunge 3° o peggio e Marini non vince.

Arriva 11°, Lowes giunge 3° o peggio e Marini non vince.

Arriva 12°, Lowes giunge 3° o peggio e Marini non vince.

Arriva 13°, Lowes giunge 3° o peggio e Marini non vince.

Arriva 14°, Lowes giunge 4° o peggio, Marini 3° o peggio e Bezzecchi non vince.

Arriva 15°, Lowes giunge 4° o peggio, Marini 3° o peggio e Bezzecchi non vince.

Non conquista punti, Lowes giunge 4° o peggio, Marini 3° o peggio e Bezzecchi non vince.

LUCA MARINI VINCE IL MONDIALE MOTO2 SE…LE POSSIBILI COMBINAZIONI

Vince e Bastianini giunge 9° o peggio.

Arriva 2°, Bastianini giunge 14° o peggio e Lowes non vince.

MARCO BEZZECCHI VINCE IL MONDIALE MOTO2 SE…LE POSSIBILI COMBINAZIONI

Vince, Bastianini giunge 14° o peggio, Lowes e Marini terzi o peggio.

NB: in tutte le casistiche si è tenuto conto anche degli arrivi alla pari. A quel punto si prendono in considerazione il maggior numero di vittorie, secondi posti e così via.

Foto: Lapresse