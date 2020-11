MotoGP, Franco Morbidelli: “Abbiamo avuto un ritmo incredibile, alla fine è venuto fuori un duello pulito e sportivo”

Franco Morbidelli rispetta il pronostico della vigilia e conquista il terzo successo stagionale aggiudicandosi il Gran Premio della Comunità Valenciana 2020, tredicesimo e penultimo round del Mondiale MotoGP 2020. Il romano di Yamaha Petronas, partito in pole position, ha tenuto la testa della gara con grande autorità fino ad un ultimo giro al cardiopalma in cui ha dovuto rispondere colpo su colpo agli attacchi dell’australiano Jack Miller. L’azzurro alla fine ha avuto la meglio nel duello conclusivo, portando a casa la terza vittoria della carriera in top class, ma è uscito definitivamente dalla corsa per il titolo a causa del 7° posto odierno di Joan Mir (aritmeticamente nuovo campione del mondo).

“Ho avuto un ritmo incredibile. Ho optato per la gomma dura all’anteriore perché non eravamo sicuri della tenuta della media per tutta la gara – sono le prime dichiarazioni a caldo di Morbidelli a fine gara -. Andavo bene in frenata, mentre un po’ meno a centro curva, poi c’era molto vento e a volte perdevo l’anteriore. Sapevo che Jack sarebbe arrivato e nell’ultimo giro infatti è arrivato e mi ha attaccato. In quel momento mi sono detto che avrei fatto di tutto per vincere. Ne è venuto fuori un duello pulito e sportivo, molto bello. Non so quante volte ci siamo sorpassati nell’ultimo giro, comunque sono contento di aver vinto. Sono rimasto davvero impressionato dal ritmo che abbiamo avuto noi due in questa gara. Purtroppo abbiamo perso il campionato, ma abbiamo fatto un lavoro niente male“.

