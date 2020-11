MotoGP, Joan Mir Campione del Mondo: “Incredibile: il sogno della mia vita è diventato realtà”

Joan Mir si è laureato Campione del Mondo della MotoGP. Lo spagnolo ha conquistato matematicamente il primo titolo iridato della carriera al termine del GP di Valencia: il settimo posto strappato sul circuito iberico è bastato al centauro della Suzuki per chiudere i conti con una gara di anticipo sul termine della stagione e per poter così festeggiare un successo inatteso soltanto qualche mese fa, ma acciuffato con pieno merito grazie a una serie di risultati estremamente costanti.

Joan Mir succede nell’albo d’oro a un fuoriclasse del calibro di Marc Marquez, assente per tutta la stagione a causa di un infortunio. I vari Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Alex Rins, Maverick Vinales si sono dovuti arrendere al termine di un campionato estremamente equilibrato e che ha avuto la piega decisiva soltanto negli ultimi due appuntamenti andati in scena sul circuito intitolato a Ricardo Tormo.

Joan Mir era visibilmente emozionato e quasi non aveva parole per esprimere la sua gioia per questo risultato: “Incredibile, davvero. Incredibile. Non ho parole per descrivere quello che sto sentendo: è quello che ho voluto realizzare in tutta la mia vita, è un sogno diventato realtà. Non riesco a piangere, non riesco a ridere: è un mix di emozioni e di sensazioni diversissime. Sono davvero felicissimo. Ora ci si può iniziare a credere credere, anche se non mi capacito di quello che è successo. Ho bisogno di tempo, mi sono seduto un secondo per capire quello che sta succedendo intorno a me. Ancora non riesco bene a capire“.

Foto: Lapresse