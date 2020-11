MotoGP su TV8, GP Valencia 2020: orari, diretta, differita gara, programma in chiaro

Oggi domenica 15 novembre si corre il GP di Valencia 2020, penultima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul cirucito intitolato a Ricardo Tormo nella località spagnola. Si preannuncia grande spettacolo su una pista particolarmente appassionante che settimana scorsa ospitò il GP d’Europa. Si tratta di un appuntamento fondamentale per le sorti dell’intero campionato, perché Joan Mir può chiudere i conti e conquistare matematicamente il titolo iridato: lo spagnolo ha 37 punti di vantaggio sul francese Fabio Quartararo e 41 punti di margine nei confronti degli altri iberici Maverick Vinales e Alex Rins.

Franco Morbidelli scatterà dalla pole-position e andrà a caccia della terza vittoria stagionale. Il romano della Yamaha Petronas partirà davanti a Jack Miller e Takaaki Nakagami. Joan Mir è il leader del Mondiale, ma partirà in 12ma posizione subito dietro a Fabio Quartararo: sarà un marcamento nella lotta per il titolo iridato. Servirà una grande rimonta a Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, i quali scatteranno da 16ma e 17ma posizione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari e il palinsesto del GP di Valencia 2020, penultima tappa del Mondiale MotoGP. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Garantita anche la differita su TV8.

GP VALENCIA MOTOGP 2020: CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI

DOMENICA 15 NOVEMBRE:

09.00-09.20 Moto3, warm-up

09.30-09.50 Moto2, warm-up

10.00-10.20 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, gara

12.20 Moto2, gara

14.00 MotoGP, gara

GP VALENCIA MOTOGP 2020: COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA TV E STREAMING

WARM-UP:

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) del warm-up di tutte le classi.

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV del warm-up di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN del warm-up di tutte le classi.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport del warm-up di tutte le classi.

Non sono previste trasmissioni su TV8.

GARA:

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle gare di tutte le classi.

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) della gara della MotoGP.

Diretta streaming su Sky Go, su NowTV, su tv8.it delle gare di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN delle gare di tutte le classi.

Differita tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, canale 121 della piattaforma Sky): Moto3 alle ore 14.40, Moto2 alle ore 15.55, MotoGP alle ore 17.40.

Replica su Sky Sport MotoGP (canale 208) della gara della MotoGP alle ore 16.45, 19.00, 22.15 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle gare di tutte le classi.

