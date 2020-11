MotoGP, Franco Morbidelli: “Sono molto contento di questa pole, ho un ottimo feeling con la Yamaha”

Un epilogo decisamente confortante per Franco Morbidelli quello delle qualifiche del GP di Valencia, round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato Ricardo Tormo il centauro della Yamaha ha ottenuto la seconda pole position in top-class dopo quella in Catalogna, facendo vedere ottime cose in sella alla M1. Una giornata difficile in cui anche il meteo ci ha messo lo zampino, ma Franco ha saputo interpretare al meglio le condizioni, estraendo il meglio della sua moto.

Un riscontro significativo in vista di una gara dall’esito difficilmente prevedibile, considerando ad esempio il secondo tempo dell’australiano Jack Miller e il terzo del giapponese Takaaki Nakagami non preventivabili. Molto indietro il leader della classifica mondiale Joan Mir, che non è andato oltre il 12° posto e dovrà ingegnarsi non poco per recuperare posizioni nella corsa domenica. La pista iberica, infatti, non offre tante occasioni di sorpasso e questo potrebbe essere un grosso handicap per lui.

“Sono molto contento, è stata una qualifica particolare, con pista non completamente asciutta, le condizioni erano difficili, ma avevo un buon feeling, mi sentivo di poter rischiare. All’inizio ho dovuto guidare in punta di piedi, ma piano piano ho trovato il passo. La M1 mi ha dato buone sensazioni e non posso che essere soddisfatto di questo risultato“, le parole a caldo di Morbidelli, che ha accolto col sorriso la notizia che l’ultimo pilota italiano nella classe regina a siglare la pole su questa pista era stato Valentino Rossi. Il “Dottore” quest’oggi non è andato oltre il 16° crono.

