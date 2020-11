LIVE Moto2, GP Valencia 2020 DIRETTA: Enea Bastianini e Luca Marini, è assalto al titolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio della Comunità Valenciana 2020, quattordicesimo e penultimo round stagionale del Mondiale Moto2. La volata conclusiva per il titolo entra nel vivo per il secondo appuntamento consecutivo in programma al circuito Ricardo Tormo di Cheste, con quattro piloti ancora pienamente in lizza per la leadership di un campionato estremamente incerto e spettacolare. L’Italia ha ben tre carte a disposizione per tornare a trionfare nella classe mediana del Motomondiale dopo le affermazioni di Franco Morbidelli nel 2017 e di Francesco Bagnaia nel 2018.

Enea Bastianini è leader della generale e quest’oggi ha a disposizione il primo match point mondiale per chiudere i conti, ma il 22enne del Team Italtrans non ha brillato in qualifica e deve rimontare dalla dodicesima piazzola in griglia. Sam Lowes, 2° nella generale a -6 dalla vetta, sarà costretto a scattare addirittura dalla sesta fila (18°) a causa di una brutta caduta in FP3 che lo ha messo in grande difficoltà dal punto di vista fisico nelle prove ufficiali. Prospettive più incoraggianti in casa Sky Racing Team per Luca Marini, 3° in campionato a -19 dalla testa, che partirà 10° dopo aver dimostrato però un ritmo straordinario domenica scorsa nella seconda parte di gara. Grandissima occasione dunque per Marco Bezzecchi (4° nel Mondiale a 29 punti dal leader), che potrà partire in prima fila alle spalle di due piloti sulla carta meno solidi sul passo come Stefano Manzi (pole-man con la MV Agusta) e Hector Garzo.

Il programma odierno comincia alle ore 9.30 con il warm-up, mentre la partenza della gara è prevista alle ore 12.20. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un minuto della volata finale per il titolo iridato in Moto2 tra Enea Bastianini, Sam Lowes, Luca Marini e Marco Bezzecchi: buon divertimento!

