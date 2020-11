MotoGP, Pol Espargarò: “Ancora un podio, grandissimo risultato! La caduta di Nakagami mi ha agevolato”

Pol Espargarò è decisamente soddisfatto dopo il terzo posto nel Gran Premio della Comunità Valenciana, tredicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2020. Lo spagnolo, infatti, bissa il risultato della scorsa settimana, confermando l’ottimo momento suo e della sua moto, in un campionato nel quale complessivamente la KTM ha messo in mostra un salto di qualità davvero notevole.

Il catalano commenta in maniera ben precisa la sua corsa odierna nel corso delle interviste di rito post-gara: “Davvero una prova bellissima – conferma -. Sono molto felice del risultato ottenuto anche perché se devo essere sincero non ero troppo fiducioso di tornare sul podio anche in questo fine settimana. Oggettivamente Takaaki Nakagami era più veloce di me e lo stava dimostrando. La sua caduta mi ha agevolato per tenere il terzo posto, meglio così”.

Pol Espargarò conclude facendo i complimenti al proprio team: “Tutti insieme abbiamo svolto un grandissimo lavoro. Oggi la moto andava davvero alla grande sin dall’avvio. Io non dovevo fare altro che non commettere errori per tornare sul podio. Davvero niente male, a sette giorni dal risultato di domenica scorsa. Un aspetto davvero positivo, soprattutto pensando al punto della stagione nella quale siamo arrivati”.

