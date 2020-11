Moto2, risultati qualifiche GP Valencia 2020: Stefano Manzi centra una pole storica, Bezzecchi 3°, Marini 10°, Bastianini 12°, un acciaccato Lowes è 18°

Stefano Manzi centra una storica pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Valencia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale Moto2 2020. Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo, infatti, il ventunenne riminese non solo è stato il più veloce nella Q2, non solo ha stampato il nuovo record della pista iberica ma, e questa è la grande notizia, ha riportato il marchio MV Agusta in pole position, cosa che non accadeva dal lontano 1976. Un risultato sensazione per il classe 1999, al termine di un sabato che ci ha regalato una griglia di partenza davvero particolare in ottica gara e, soprattutto, pensando alla corsa per il titolo.

Stefano Manzi, quindi, vola in 1:34.418 con appena 13 millesimi sul padrone di casa, Hector Garzò (Kalex Flexbox) mentre completa la prima fila il nostro Marco Bezzecchi (Sky Racing team VR46) a 76 millesimi, pronto a vendere cara la pelle in vista della gara di domani. I distacchi sono davvero minimi, tanto che in quarta posizione troviamo Fabio Di Giannantonio (Speed Up) in 1:34.524 a 106 millesimi, quindi quinta posizione per lo spagnolo Jorge Martin (Red Bull KTM Ajo) a 229, con il suo connazionale Marcos Ramirez (Kalex Tennor) sesto a 287. In terza fila troviamo il tedesco Marcel Schrotter (Kalex Liqui Moly) settimo a 312 millesimi, quindi ottavo Lorenzo Baldassarri (Kalex Flexbox) a 339 e nono l’olandese Bo Bendsneyder (NTS RW) a 351.

Dove sono, dunque, i contendenti per il titolo della Moto2? Luca Marini (Sky Racing team VR46) è decimo con un distacco di 380 millesimi da Manzi, davanti a Simone Corsi (MV Agusta) undicesimo a 384, e ad Enea Bastianini (Kalex Italtrans) a 408. Il leader della classifica generale non ha brillato nelle qualifiche odierne, ma sa che potrà sfruttare le pessime condizioni del suo rivale numero uno: Sam Lowes (Kalex EG 0,0). Il britannico, infatti, dopo la brutta caduta di questa mattina nel corso della FP3 ha una mano decisamente menomata e il suo distacco di 955 millesimi lo conferma. Per quanto riguarda i colori azzurri non dimentichiamo Nicolò Bulega (Kalex Federal Oil) che si mette in quattordicesima posizione a 481 millesimi. Si ferma già nella Q1, invece, Lorenzo Dalla Porta (Kalex Italtrans), che chiude ventiquattresimo.

A questo punto la classe mediana si concentra in vista di domani. La giornata scatterà alle ore 9.30 con il warm-up, mentre la gara prenderà il via, come consuetudine, alle ore 12.20, con la battaglia tra Enea Bastianini e Sam Lowes a prendere tutta l’attenzione, con Luca Marini e Marco Bezzecchi pronti ad inserirsi.

CLASSIFICA TEMPI QUALIFICHE GP VALENCIA 2020 – MOTO2

1 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 266.5 1’34.418

2 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex 272.8 1’34.431 0.013 / 0.013

3 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 272.8 1’34.494 0.076 / 0.063

4 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA MB Conveyors Speed Up Speed Up 268.5 1’34.524 0.106 / 0.030

5 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 273.9 1’34.647 0.229 / 0.123

6 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex 275.0 1’34.705 0.287 / 0.058

7 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 270.7 1’34.730 0.312 / 0.025

8 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 267.5 1’34.757 0.339 / 0.027

9 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 265.4 1’34.769 0.351 / 0.012

10 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 271.7 1’34.798 0.380 / 0.029

11 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 265.4 1’34.802 0.384 / 0.004

12 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 272.8 1’34.826 0.408 / 0.024

13 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 270.7 1’34.864 0.446 / 0.038

14 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 271.7 1’34.899 0.481 / 0.035

15 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up Speed Up 269.6 1’34.949 0.531 / 0.050

16 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 269.6 1’34.966 0.548 / 0.017

17 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex 268.5 1’35.140 0.722 / 0.174

18 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 269.6 1’35.413 0.995 / 0.273

Foto: Lapresse