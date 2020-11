MotoGP oggi, GP Valencia 2020: orari FP3, FP4 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky, TV8 e DAZN

Oggi, sabato 14 novembre, si disputeranno la FP3, FP4 e le qualifiche del GP di Valencia, penultimo round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato Ricardo Tormo tanto sarà in palio e la tensione non mancherà.

Nella classe regina lo spagnolo della Suzuki Joan Mir ha il primo match point per chiudere i giochi. Lo spagnolo, infatti, potendo contare su un margine di 37 punti sul francese della Yamaha Fabio Quartararo e sul compagno di team Alex Rins ha chance per festeggiare sul circuito iberico il suo primo titolo nella massima cilindrata. Non è stato però un inizio facile di fine settimana per lui, vista la caduta di ieri in curva-4. Indubbiamente, un po’ di pressione c’è ed è anche normale date le circostante. Mir dovrà quindi curare ogni dettagli per non incappare in qualche errore.

Gli altri, da par loro, cercheranno di rovinare la festa all’alfiere della scuderia di Hamamatsu. Ci si riferisce alla Yamaha e alla Ducati. In casa di Iwata, al momento, sembra che il più convincente di tutti sia Franco Morbidelli, mentre per Quartararo, Maverick Vinales e Valentino Rossi le difficoltà non mancano. Valentino, tra l’altro, è finito al centro anche di un mini-caso per il tampone positivo al Covid-19 e poi con esito negativo nei controlli successivi. Non il migliore dei modi per arrivare al weekend. Per quanto concerne le Rosse, la storia sembra diversa, visto quanto accaduto ieri con quattro GP20 nelle prime sei posizioni. La speranza della squadra di Borgo Panigale è quella di riconfermarsi quest’oggi per le qualifiche, così importanti per delineare il quadro su di una pista dove superare è complicato.

Guarda il GP della Comunidad Valenciana di MotoGP in diretta su DAZN

IN TV – Il GP della Comunitat Valenciana del Motomondiale sarà trasmesso in diretta su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport 1 (201), live streaming su SkyGo, Now TV e su DAZN, mentre la programmazione di TV8 (121 di Sky e 8 dgt) presenterà la sintesi in differita IN CHIARO delle qualifiche e delle gare delle tre classi. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale della giornata per non perdere neanche un momento dello spettacolo della MotoGP. Di seguito la programmazione di oggi 14 novembre:

PROGRAMMA GP COMUNIDAD VALENCIANA 2020 – MOTOMONDIALE (14 NOVEMBRE)

Sabato 14 novembre

ore 10.00-10.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 11.55-12.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.40-13.55, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 14.10-14.40, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.50-15.05, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 15.15-15.30, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.50-16.05, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 16.15-16.30, Moto2, Qualifica 2, diretta

La programmazione di TV8/HD

Sabato 14 novembre

ore 16.00, Moto3, MotoGP e Moto2, Qualifiche, sintesi

Domenica 15 novembre

ore 14.45, Moto3, Gara, differita

ore 16.00, Moto2, Gara, differita

ore 17.45, MotoGP, Gara, differita

