MotoGP, GP Valencia 2020: risultati e classifica FP2. Miller davanti a tutti, Bagnaia 3°, Dovizioso 6°, Valentino Rossi 18°

Jack Miller ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Valencia 2020, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Valencia. Il centauro della Ducati ha timbrato 1:30.622 e ha così preceduto di 91 millesimi il giapponese Takaaki Nakagami (Honda), mentre il suo compagno di squadra Francesco Bagnaia è terzo a 0.120.

Questo weekend è cruciale per il Mondiale: lo spagnolo Joan Mir, leader della classifica generale, è 11mo a 0.458, subito alle spalle di Maverick Vinales e davanti alle Yamaha di Franco Morbidelli (13mo) e Fabio Quartararo (16mo). Valentino Rossi soltanto 18mo a 0.749 dal leader, Andrea Dovizioso buon sesto a 0.304. Di seguito la classifica dei tempi e i risultati delle prove libere 2 del GP di Valencia 2020, penultima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Valencia.

Loading...

Loading...

CLASSIFICA PROVE LIBERE 2 GP VALENCIA MOTOGP 2020: RISULTATI E TEMPI

1 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 330.5 1’30.622

2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 321.3 1’30.713 0.091 / 0.091

3 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 324.3 1’30.742 0.120 / 0.029

4 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 325.8 1’30.821 0.199 / 0.079

5 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 325.8 1’30.899 0.277 / 0.078

6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 330.5 1’30.926 0.304 / 0.027

7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 325.8 1’30.930 0.308 / 0.004

8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 319.8 1’30.947 0.325 / 0.017

9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 321.3 1’30.989 0.367 / 0.042

10 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 322.8 1’31.062 0.440 / 0.073

11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 318.3 1’31.080 0.458 / 0.018

12 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 324.3 1’31.106 0.484 / 0.026

13 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 316.8 1’31.125 0.503 / 0.019

14 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 322.8 1’31.230 0.608 / 0.105

15 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 325.8 1’31.261 0.639 / 0.031

16 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 319.8 1’31.326 0.704 / 0.065

17 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 321.3 1’31.330 0.708 / 0.004

18 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 318.3 1’31.371 0.749 / 0.041

19 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 325.8 1’31.371 0.749

20 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 322.8 1’32.058 1.436 / 0.687

21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 316.8 1’32.393 1.771 / 0.335

27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock