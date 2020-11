VIDEO Valentino Rossi, MotoGP: “Sono vicino ad Andrea Iannone”

La stagione 2020 della MotoGP è proseguita oggi con la FP1 del GP d’Europa, tredicesimo appuntamento del Mondiale per la MotoGP e quattordicesimo per Moto2 e Moto3: in questo video di Sky viene mostrata l’intervista a Valentino Rossi, tornato dopo un mese di stop per la positività al Covid. Il centauro italiano ha parlato della pesante squalifica inflitta al collega Andrea Iannone.

Così il centauro di Tavullia sulla pena inflitta all’altro pilota italiano, a lungo fuori dalle corse dopo questa sentenza: “Mi dispiace per Andrea, perché quattro anni sono tantissimi, un’infinità. Quando avevo sentito un anno e mezzo ho pensato ‘Sì, sono molti, ma il tempo è più gestibile’”.

Sono tanti quarantotto mesi lontano dalle due ruote per chi praticamente ha dedicato tutta la vita a questo sport ed a questo mondo: “Posso capirlo, pensare come si senta adesso, anche perché non può neanche più guidare la moto, andare a fare motocross con gli amici. Gli sono vicino“.

Foto: LaPresse