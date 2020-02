LIVE Sport, DIRETTA 5 febbraio: Alberto Dainese vince all’Herald Sun Tour, c’è l’Italia in Fed Cup

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Tutto lo sport e gli eventi del 5 febbraio: orari e programma

08.35 CICLISMO – Arlenis Sierra ha vinto la prima tappa dell’Herald Sun Tour femminile, sconfitta in volata l’azzurra Anna Trevisi. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

08.35 CICLISMO – Alberto Dainese ha vinto la prima tappa dell’Herald Sund Tour: primo successo da professionista per il padovana classe 1998 che si è imposto allo sprint. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

08.31 BASKET – Nella notte si sono giocate quattro partite della NBA, vittorie di Milwaukee e Lakers. Harden e Jokic hanno sfiorato la tripla doppia. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

08.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE sportiva di oggi mercoledì 5 febbraio.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, mercoledì 5 febbraio 2020: in tempo reale vi proporremo tutti i risultati dei vari eventi in programma e vi forniremo tutte le notizie che si susseguiranno nel corso di questa lunga giornata. Aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdersi davvero nulla e vivere i momenti salienti minuto dopo minuto in modo da non perdersi davvero nulla di questa intensa giornata di sport.

Inizia l’avventura dell’Italia nella Serie C della Fed Cup con la sfida all’Austria, parte la Vuelta a la Comunitat Valenciana per quanto riguarda il ciclismo, proseguono i tre tornei di tennis maschile in programma tra Montpellier, Cordoba e Pune. In serata tantissima pallavolo con la SuperLega basket, Scandicci in Champions League e la CEV Cup per Monza e Busto Arsizio mentre Virtus Bologna, Brescia e Venezia si giocano la qualificazione agli ottavi di finale dell’Eurocup di basket senza dimenticarsi di Sassari in Champions League.

OA Sport dunque vi propone la DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, mercoledì 5 febbraio 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 08.30. Buon divertimento a tutti.

