Sci alpino, cancellata la prima prova della discesa femminile a Garmisch-Partenkirchen

Niente da fare per la prima prova cronometrata della discesa femminile a Garmisch-Partenkirchen (Germania), valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Le abbondanti nevicate che vi sono state nelle ultime ore in terra tedesca hanno suggerito agli organizzatori di cancellare la prova prevista domani, in vista della gara vera e propria programmata sabato 8 febbraio sulla mitica pista Kandahar 1. Una scelta dettata dalla volontà di sistemare il tutto per la seconda prova di venerdì. Stando alle previsioni, il meteo è in miglioramento e dunque non vi dovrebbero essere problemi in questo senso, tenendo conto che domenica vi sarà anche il superG. Indubbiamente la squadra italiana spera che vi siano conferme. L’eccellente momento vissuto da Federica Brignone, Sofia Goggia e socie alimenta ambizioni anche per questo weekend e in particolare la bergamasca, quattro volte nella top-3 su questo pendio nelle specialità veloci, vorrà puntare al meglio possibile.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLO SCI ALPINO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Loading...

Loading...

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo