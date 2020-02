Volley femminile, Scandicci sconfitta dal VakifBank Istanbul in Champions League ma è in corsa per i quarti

Scandicci è stata sconfitta dal VakifBank Istanbul per 3-0 (28-26; 25-19; 25-21) nella Champions League 2020 di volley femminile. Le toscane, reduci da quattro vittorie consecutive nella massima competizione continentale, sono incappate nella prima sconfitta stagionale in Europa: il brusco stop contro la corazzata turca è costato il primo posto nel girone, ora la Savino Del Bene è seconda ma la qualificazione ai quarti di finale è ampiamente fattibile perché un successo contro il modesto Maribor nell’ultima giornata dovrebbe garantire di essere tra le migliori seconde con cinque successi all’attivo (il primo posto appare irraggiungibile, a meno che il VakifBank non perda a sorpresa contro la Lokomotiv Kalingrad già eliminata).

Davanti ai 1000 spettatori del Palestra di Siena non c’è sostanzialmente stata storia, le padrone di casa hanno tenuto testa alle ragazze di Giovanni Guidetti soltanto nel finale del primo set concluso ai vantaggi ma per il resto hanno sempre subito il gioco delle anatoliche che hanno ampiamente meritato la vittoria. Le ragazze di coach Luca Cristofani, reduci dalla sconfitta contro Conegliano nella semifinale di Coppa Italia, si sono affidate all’opposto Lonneke Sloetjes (12 punti), alle schiacciatrici Samantha Bricio (9) ed Elena Pietrini (7) ma le attaccanti guidate dalla regista Ofelia Malinov hanno potuto davvero poco contro l’indemoniata Isabelle Haak: l’opposto svedese, grande ex della partita, ha messo a segno 24 punti (3 muri, 58% in attacco) affiancata da Michelle Bartsch (14) e ben supportata dalla centrale Milena Rasic (4 muri).

CLASSIFICA POOL B: VakifBank Istanbul 4 vittorie (12 punti), Savino Del Bene Scandicci 4 vittorie (10 punti), Lokomotiv Kaliningrad 2 vittorie (8 punti), Nova KBM Branik Maribor 0 vittorie (0 punti).

Foto LPS/Lisa Guglielmi