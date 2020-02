MotoGP, Marc Marquez: “La Yamaha ha avuto fretta: progetto per il futuro. Io sono al 60-70% della forma”

Marc Marquez si sta preparando per i primi Test MotoGP che incominceranno venerdì prossimo sul circuito di Sepang (Malesia), ieri il Campione del Mondo è stato protagonista in occasione della presentazione della nuova Honda andata in scena a Jakarta (Indonesia). Lo spagnolo ha così svelato la nuova versione della moto giapponese insieme al fratello Alex che sarà suo compagno di squadra: “Per me è importante averlo qui ma in pista non sarà mio fratello, sarà il Campione del Mondo Moto2. Io mi concentrerò solo su me stesso, abbiamo obiettivi diversi“.

Marc Marquez ha parlato anche dei recenti movimenti in Yamaha nell’intervista concessa a Marca: “La Yamaha ha avuto fretta. Penso che se un pilota firma un contratto così presto (si riferisce a Fabio Quartararo, ndr) è perché sa che la moto è competitiva altrimenti si guarderebbe intorno. Non so come sia andata, sicuramente hanno fatto un progetto per il futuro ma sicuramente avranno parlato con Valentino Rossi perché la Yamaha ha sempre rispettato i suoi affari: è normale, considerando quello che ha fatto. Sarà poi interessante vedere Jorge Lorenzo come tester, penso che con la Yamaha andrà veloce“.

L’iberico è reduce da un intervento chirurgico alla spalla destra e ha parlato delle sue condizioni fisiche: “Sembrava che l’operazione sarebbe stata più semplice rispetto allo scorso anno, ma alla fine il recupero è stato più complicato. Ho lavorato molto duramente per essere in buone condizioni ai Test ma sono al 60-70%. Dovrò trovare un buon equilibrio e un buon ritmo perché non sarò in grado di fare molti giri. La spalla comunque sta migliorando giorno dopo giorno e punto a essere in piena forma per il GP del Qatar“.

Foto: Lapresse