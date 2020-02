F1, a rischio i GP della Cina e del Vietnam per il Coronavirus: aprile senza gare nel Mondiale 2020?

Il calendario del Mondiale 2020 di F1 potrebbe essere stravolto per la grave epidemia del Coronavirus in Cina. Per le conseguenze importanti che si stanno avendo nei territori cinesi e limitrofi, i GP di Hanoi (Vietnam) del 5 aprile e di Shanghai del 19 aprile potrebbero essere a serio rischio e la FIA starebbe valutando la loro cancellazione. Come è stato comunicato quest’oggi, la Shanghai Sports Federation ha deciso di sospendere tutte le attività sportive e di conseguenza anche il fine settimana motoristico per la criticità menzionata.

Si attende ora la decisione da parte dello Strategy Group, che si pronuncerà sull’eventuale cancellazione dei weekend. Una valutazione che arriverà in tempi brevi, per sbrogliare la matassa burocratica di non poco conto legata al risarcimento dei biglietti e di prenotazioni di addetti ai lavori e degli appassionati. Ovviamente, lo stato di emergenza globale obbliga a una doverosa risolutezza e quindi il rischio di avere un aprile senza F1 è più che concreto.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA F1

Loading...

Loading...

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse