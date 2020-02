F1, Charles Leclerc: “In macchina ho l’istinto da killer: non conta il secondo posto. È un punto di forza ma…”

Charles Leclerc sta scaldando il motore in vista della prossima stagione di F1, il pilota della Ferrari sarà naturalmente protagonista martedì prossimo quando a Reggio Emilia verrà svelata la monoposto che prenderà parte al Mondiale 2020 e poi si preparerà per i Test di Barcellona. Il monegasco sogna in grande in questa stagione e il grande obiettivo è quello di lottare per il titolo iridato, la sfida a Lewis Hamilton e al compagno di squadra Sebastian Vettel è chiaramente aperta dopo un 2019 condito da grandi imprese come le due vittorie a Spa e a Monza ma anche da qualche errore di troppo.

Charles Leclerc ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti a MotorSport Magazine: “Quando sono in macchina ho l’istinto da killer. Non voglio finire secondo, terzo, quarto o quinto. Quelle posizioni non contano. Penso che sia un punto di forza, ma può anche essere un punto debole: alcuni degli errori che ho fatto nel 2019 fanno parte di questa mentalità, perché ho dato tutto in momenti in cui forse avrei potuto farne a meno“.

Il 22enne ha poi proseguito: “Non piaccio a tutti ma io sono così. Ho questa mentalità che ha alcuni aspetti positivi ma che in determinati momenti può anche essere dannosa: ho bisogno di controllarla e con l’esperienza so che ci arriverò“.

Foto: Lapresse