F1, assemblata la nuova Ferrari: partono i test al banco dinamico! Martedì prossimo la presentazione

La Ferrari si appresta a presentare la monoposto che disputerà il Mondiale F1 2020, il prossimo 11 febbraio verrà alzato il velo sulla nuova Rossa che poi scenderà in pista con l’obiettivo di vincere quel titolo iridato che manca dal 2007. C’è grande attesa per l’evento che andrà in scena al Teatro Valli di Reggio Emilia, Sebastian Vettel e Charles Leclerc sono pronti per mostrare la nuova macchina e naturalmente fervono i preparativi a Maranello per il primo appuntamento ufficiale della stagione a cui seguiranno i fondamentali Test di Barcellona.

Proprio ieri, come riporta it.motorsport.com, è stata assemblata la Ferrari che vedremo durante la presentazione: tutti i pezzi sono arrivati e così la 671 (sigla di progetto, il nome vero verrà annunciato tra sei giorni) è stata assemblata presso il Reparto Montaggio delle Gestione Sportiva. A questo punto possono incominciare i test funzionali al banco dinamico, quelli che gli addetti ai lavori chiamano Seven Post Rig: si simula la percorrenza di un weekend di gara, si testa l’affidabilità e tanto altro in modo da arrivare con una base di partenza ben definita in vista del filming day del prossimo 18 febbraio. Ricordiamo che la Ferrari che ammireremo a Reggio Emilia sarà poi quella che vedremo effettivamente in pista in occasione della prima finestra di Test in terra catalana (19-22 febbraio), mentre la versione evoluta prenderà parte alla seconda finestra al Montmelò a fine mese.

