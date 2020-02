Calcio, Serie A 2020: il Brescia esonera ancora Eugenio Corini. Arriva Diego Lopez

Nuovo ribaltone in casa Brescia. La sconfitta di Bologna è stata fatale ad Eugenio Corini, che è stato esonerato per la seconda volta in questa stagione dal Presidente Massimo Cellino. Il tecnico era già stato sollevato dall’incarico lo scorso mese di Novembre ed era ritornato sulla panchina delle Rondinelle dopo la veloce parentesi di Fabio Grosso.

Purtroppo per Corini non c’è stato quel cambio di ritmo auspicato dalla società. Un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite hanno portato a questo nuovo ulteriore scossone. Corini non è stato nemmeno troppo fortunato visto che le sconfitte con Lazio Bologna sono arrivate solamente nei minuti finali, mentre quella con il Milan al termine di un’ottima prestazione dei lombardi.

Al posto di Corini arriverà Diego Lopez. Il tecnico uruguaiano è un fedelissimo di Cellino fin dai tempi di Cagliari e già da oggi potrebbe dirigere il primo allenamento.

Foto: Lapresse