Boxe, le convocate dell’Italia per il training camp: si avvicinano le qualificazione alle Olimpiadi

Si avvicinano a grandi passi le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda la boxe, l’Italia prenderà parte al torneo europeo che andrà in scena a Londra (Gran Bretagna) dal 13 al 23 marzo e le azzurre si stanno dunque preparando in modo da essere pronte per l’appuntamento cruciale della prima parte di stagione. Nove pugili sono state convocate per un training camp ad Assisi dal 6 al 10 febbraio, in preparazione anche a un Dual Match contro la Germania che si disputerà a Schwerin. Sono presenti le big Irma Testa, Angela Carini, Rebecca Nicoli, Alessia Mesiano.

CONVOCATE ITALIA TRAINING CAMP BOXE:

Olena Savchuk (51 kg)

Giordana Sorrentino (54 kg)

Giulia Lamagna (54 kg)

Irma Testa (57 kg)

Alessia Mesiano (57 kg)

Rebecca Nicoli (60 kg)

Francesca Amato (60 kg)

Angela Carini (64 kg)

Assunta Canfora (69 kg)

Flavia Severin (81 kg)

