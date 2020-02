MotoGP, Jorge Lorenzo e Valentino Rossi insieme in uno shooting fotografico: possibile coppia in Yamaha Petronas nel 2021?

C’eravamo tanto odiati. Potrebbe essere il titolo di un film, ma è perfettamente calzante con la storia di Valentino Rossi e di Jorge Lorenzo. I rivali di una vita, per anni compagni di squadra in Yamaha e ai ferri corti nel contendersi il titolo mondiale di MotoGP, potrebbero ritrovarsi.

A conti fatti sembrerebbe una suggestione, ma chi può dirlo…Di sicuro si sa che il maiorchino, dopo aver annunciato il ritiro dalle competizione e un’esperienza in sella alla Honda disastrosa per tanti motivi, è tornato “all’ovile” e avrà la responsabilità di collaudare la nuova Yamaha. Un ruolo che, tra l’altro, era stato proprio caldeggiato da Rossi, che non sarà più nel Team Factory di Iwata a partire dall’anno venturo. La casa giapponese, infatti, ha optato per la nuova coppia formata dallo spagnolo Maverick Vinales e dal francese Fabio Quartararo e, quindi, Valentino dovrà trovarsi una sella.

Molto dipenderà dai riscontri di questo campionato, ma il desiderio del “Dottore” è quello di continuare a correre nella classe regina e l’opportunità potrebbe arrivare dal Team Petronas Yamaha. Secondo alcuni rumours, il nove volte iridato, pur cambiando squadra, avrebbe comunque un trattamento da ufficiale e quindi si tratterebbe di un semplice “cambio di casacca” con Quartararo. Le sorprese, però, potrebbero non essere finite qui. Lorenzo, infatti, già da questo primo contatto con la M1 pare aver un ottimo feeling con la moto e le problematiche fisiche che lo avevano portato al clamoroso ritiro potrebbero essere risolte.

In un questo contesto, l’iberico potrebbe pensare a un ritorno in top class, in compagnia di Valentino, andando a ricostituire un duo storico. Legato a questo discorso, è lo shooting fotografico riportato da una storia sul profilo Instagram di Jorge, nel quale i due piloti sono stati immortali e con lo spagnolo che ha scritto: “Legends back together“. Un indizio? Staremo a vedere, di sicuro Franco Morbidelli, attuale pilota in Petronas, non sarà troppo contento.

LA STORIA SU INSTAGRAM DI JORGE LORENZO

Foto: LaPresse