Fed Cup 2020, i risultati del 5 febbraio: Grecia vittoriosa contro l’Estonia nel gruppo dell’Italia, la Croazia supera la Bulgaria

Hanno preso il via quest’oggi gli incontri dei gruppi zonali, divisi per aree geografiche, della Fed Cup 2020. Ogni incontro tra nazioni è strutturato con due singolari e un doppio. Dal Gruppo I saranno promosse le compagini che parteciperanno ai playoff del mese di aprile, mentre le perdenti retrocederanno nel Gruppo II.

Nella divisione Europa e Africa le selezioni sono state inserite in due eventi in due sedi diverse, che a loro volta comprendono due raggruppamenti. L’evento A a Tallin (Estonia) vede nel gruppo A Ucraina, Croazia e Bulgaria, mentre nel gruppo B vi è l’Italia, l’Estonia, l’Austria e la Grecia. Nell’altro evento a Esch-sur-Alzette, in Lussemburgo, Serbia, Svezia e Lussemburgo compongono il primo raggruppamento, mentre Polonia, Turchia e Slovenia il secondo. Come da regolamento, le prime di ogni gruppo sfideranno le seconde dell’altro del rispettivo evento. Le vincitrici andranno al playoff di aprile che metterà in palio la qualificazione al turno preliminare del tabellone principale della Fed Cup 2021. Le ultime dei gironi, invece, si affronteranno nello spareggio per non retrocedere nel citato Gruppo II.

Fatta questa premessa e detto del 3-0 dell’Italia contro l’Austria, si deve registrare il successo della Grecia 2-1 contro l’Estonia. Non è bastata alle padrone di casa la vittoria di Anett Kontaveit (3-6 6-3 6-0 contro Despina Papamichail) per spuntarla. I successi di Valentini Grammatikopoulou (6-4 4-6 7-6 (8)) contro Elena Maygina e del doppio Papamichail/Grammatikopoulou contro Kontaveit/Malagyna 6-3 4-6 6-2 sono sono stati decisivi. Le estoni, contro l’Italia domani, si giocheranno il tutto per tutto. Nell’altro Pool dell’evento di scena a Tallin la Croazia si è imposta 2-1 la Bulgaria: vittorie di Lea Boskovic contro Isabella Shinikova (2-6 6-4 6-4) e del doppio Fett/Jurak contro Shinikova/Tomobaa per 6-2 3-6 6-1. Il punto del momentaneo pareggio era stato firmato da Tomova, vittoriosa 6-2 6-4 contro Fett. A Esch-Sur-Alzette, da registrare le vittorie della Svezia 2-1 contro le padrone di casa lussemburghesi e della Slovenia 2-1 contro la Turchia.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse