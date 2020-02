Tennis, Matteo Berrettini non ci sarà all’ATP 250 di Buenos Aires. Assente anche Dominic Thiem

Matteo Berrettini non parteciperà al torneo ATP 250 di Buenos Aires (Argentina), in programma la prossima settimana dal 10 al 16 febbraio. Continuano dunque i problemi fisici per il romano, che sembra non aver ancora pienamente recuperato dai fastidi all’area addominale che si porta dietro già da più di un mese e che gli hanno impedito, tra le altre cose, di partecipare all’ATP Cup.

L’azzurro, numero 8 del ranking, non sarà l’unica assenza pesante in quel di Buenos Aires: un altro tennista che ha deciso di dare forfait è infatti Dominic Thiem, stremato dalle fatiche degli Australian Open, dove è giunto sino alla finale. Queste due perdite giovano al padrone di casa Diego Schwartzman, che diventa così testa di serie numero 1: era da undici anni che a Buenos Aires mancava un tennista argentino come leader del seeding.

