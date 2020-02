Herald Sun Tour femminile 2020: Arlenis Sierra beffa in volata l’azzurra Anna Trevisi

Vittoria netta allo sprint per la campionessa nazionale cubana Arlenis Sierra, in occasione della prima tappa dell’Herald Sun Tour femminile 2020. La portacolori dell’Astana è riuscita a battere sul traguardo di Shepparton l’azzurra Anna Trevisi dell’Alé BTC Ljubljana, al termine di una volata lunghissima. Terzo posto per l’australiana Ruby Roseman-Gannon, atleta della Pro Cycling Sunshine Coast. Sierra si prende così anche la maglia di leader della classifica generale, ma dovrà stare molto attenta nel cercare di difenderla in una tappa insidiosa come quella di domani a Falls Creek, che determinerà la vincitrice dell’Herald Sun Tour 2020.

La prima parte della tappa è stata caratterizzata dall’assolo dell’australiana della Stepfwd IT Suzuki, Bre Vine. Successivamente ci ha pensato la connazionale Rylee McMullen della Velo Project. Il forte vento ha fatto sì che il gruppo si allungasse, mentre davanti si formava un gruppetto di ben quindici atlete, a cui poi se ne sono aggiunte altre sette. Ma il gruppo non ci sta e dopo il secondo sprint intermedio ha soltanto 30″ di svantaggio. Arriva anche la Mitchelton-Scott ad alzare l’andatura e il vantaggio delle battistrada scende ulteriormente.

Nulla da fare per le fuggitive che vengono riprese negli ultimissimi chilometri favorendo così la volata di gruppo. Uno sprint lunghissimo della Sierra le garantisce così una vittoria veramente meritata al termine di una volata senza storie.

Foto: Herald Sun Tour