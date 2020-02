Herald Sun Tour 2020: Alberto Dainese c’è! Sprint regale da parte del veneto del Team Sunweb

Alberto Dainese non si è fatto attendere e, dopo soli quindici giorni di gara da professionista, ha conquistato la sua prima vittoria tra i big del ciclismo internazionale facendo sua la tappa inaugurale dell’Herald Sun Tour 2020. Una volata a dir poco perfetta da parte del padovano classe 1998 del Team Sunweb, che ha battuto l’australiano della Mitchelton-Scott Kaden Groves e l’olandese della EF Pro Cycling Moreno Hofland. Dopo il quinto posto nella quarta tappa del Tour Down Under, e il terzo alla Race Torquay, l’asticella delle ambizioni di Alberto si era alzata ulteriormente, quella sensazione di vittoria ha iniziato a sentirsi profondamente, e il talento immenso del campione europeo Under 23 è uscito definitivamente allo scoperto.

Questa prima frazione è stata caratterizzata da una fuga che ha guidato gran parte della corsa. I protagonisti dell’attacco sono stati: Jesse Coyle (Nero), Conor Murtagh (Oliver’s Real Food Racing), Ben Hill (BridgeLane), Ryan Thomas (Pro Racing Sunshine Coast) e Charles-Etienne Chretien (Aevolo), che sono riusciti ad accumulare fino a 3′ di vantaggio sul gruppo guidato da Mitchelton-Scott, EF, Sunweb e Israel Start-Up Nation. I fuggitivi sono stati ripresi a 10 chilometri dal traguardo; l’ultimo è stato Ben Hill. Successivamente ci ha pensato proprio la Sunweb a prendere in mano le redini della gara.

Nonostante il finale un po’ disordinato, il tedesco Max Kanter è riuscito a pilotare alla perfezione Dainese verso lo sprint finale, portandolo intorno alla quinta/sesta posizione in modo tale da potersi giocare la volata. Il tutto nonostante un piccolo gap che si era creato sotto il forcing della EF Pro Cycling, che è poi riuscito a superare agevolmente conquistando con una ruota di vantaggio questa prima tappa dell’Herald Sun Tour. Naturalmente Dainese si prende anche la maglia di leader della classifica generale.

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON LA VOLATA VINCENTE DI ALBERTO DAINESE

Foto: Herald Sun Tour