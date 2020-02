Tuffi, Coppa Tokyo 2020: Elena Bertocchi e Lorenzo Marsaglia vogliono essere protagonisti

Questo fine settimana a Bolzano si terrà un appuntamento fondamentale per i tuffi italiani. E’ in programma, infatti, la Coppa Tokyo 2020, prova di selezione per gli Europei 2020 a Budapest (18-24 maggio) e soprattutto per la FINA Diving World Cup (21-26 aprile), che è l’evento che mette in palio la qualificazione olimpica.

La Coppa Tokyo è un crocevia fondamentale per la stagione dei tuffatori azzurri. In gara ci saranno anche Elena Bertocchi e Lorenzo Marsaglia, attesi entrambi dalla prova individuale nei tre metri. Per la lombarda ci sarà poi l’importantissimo duello nel sincro femminile dai tre metri: Bertocchi è in coppia con Chiara Pellacani e dovrà vedersela con le rientranti Tania Cagnotto e Francesca Dallapè.

Una Bertocchi molto carica per questo scontro tutto azzurro: “E così entro nella sfida, o io e Chiara o Tania e Francesca. Sarà una gara intensa con l’obiettivo comune di primeggiare in campo italiano”.

Anche per Lorenzo Marsaglia la Coppa Tokyo è un appuntamento chiave per continuare a coltivare il sogno delle Olimpiadi. “In Italia avremo tre prove di selezione molto importanti per accedere alla Coppa del Mondo. E’ lì che accederanno i primi due italiani di ogni specialità olimpica e chi va in semifinale, stacca il pass per Tokyo 2020. Dopo molti anni di allenamenti e sacrifici, sarebbe un sogno qualificarsi per le Olimpiadi ma saremo in molti a potercela giocare”

Foto: LaPresse