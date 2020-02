ATP Pune 2020: Stefano Travaglia cede al secondo turno contro Ilya Ivashka

Finisce all’esordio l’ATP 250 di Pune per Stefano Travaglia. Il ventottenne ascolano, testa di serie numero 3 del torneo e beneficiario di un bye al primo turno, è stato sconfitto dal bielorusso Ilya Ivashka con il punteggio di 7-6 (5) 7-6 (3). Il vincitore affronterà ai quarti il ceco Jiri Vesely, che ha eliminato l’altro azzurro Salvatore Caruso poche ore fa.

Nel primo set, in cui Travaglia spesso e volentieri usa il servizio per togliersi da varie tipologie di problemi, è Ivashka a rendersi inizialmente più pericoloso. Il bielorusso, infatti, ha una palla break nel secondo gioco, che però non sfrutta, così come l’italiano non riesce a convertire la propria opportunità sul 3-3. Si arriva così al tie-break con una certa facilità e, dopo un lungo equilibrio, a prendere il largo nel finale è Ivashka, che riesce a portare a casa il 7-5 con una convincente pressione da fondo.

Il secondo parziale segue, per larga misura, il canovaccio del primo, anche se ha alcuni minuti di seria incertezza nella sua prima parte. Accade, infatti, che prima Travaglia e poi Ivashka abbiano tre palle break nel quarto e quinto gioco. Nessuno dei due, però, è in grado di far breccia nel turno di servizio dell’avversario. L’azzurro, sul 6-5 e 0-30 con il bielorusso al servizio, non riesce a incidere come vorrebbe in risposta, e così si va ancora al tie-break. A Travaglia, indietro da subito, risulta fatale un doppio fallo sul 5-3 che lancia l’avversario ai quarti.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS

Loading...

Loading...

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse