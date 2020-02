Basket, Eurolega 2020, i risultati del 5 febbraio. Mirotic salva il Barcellona, Fenerbahce corsaro in Russia

Si conclude la 22a giornata dell’edizione 2019-2020 di Eurolega, e lo fa tra mille emozioni: il finale da brivido a Valencia, il rush finale del Fenerbahce, la rimonta della Stella Rossa e il Maccabi imperfetto, ma vittorioso. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

ZENIT SAN PIETROBURGO-FENERBAHCE 68-73

Vittoria sul filo di lana per il Fenerbahce, che raggiunge Milano in classifica a quota 11 vittorie e 12 sconfitte. Si comincia con un equilibrio praticamente costante, che rimane tale fino a quando, sul 13-9, Sloukas, Vesely, Datome e Williams decidono di dare il primo strappo alla partita con uno 0-10. Proprio il greco e il sardo sono protagonisti attivi del 18-32 turco, Vesely fa segnare il +17, ma da Abromaitis parte la risalita dello Zenit che limita i danni all’intervallo (32-41). Ayon e Abromaitis cercano di rendere la vita difficile al Fenerbahce nel terzo quarto (50-54), ma Westermann piazza un altro allungo (52-62) che sono Hollins e Ayon a ricucire. Con freddezza, però, i turchi riescono a gestire il finale e a cogliere un’altra vittoria che ne segna il recupero in classifica. Per Gigi Datome 11 punti in 20 minuti.

TOP SCORER

ZENIT – Hollins e Ayon 16, Thomas 13

FENERBAHCE – Westermann 13, Sloukas 12, Vesely e Datome 11

STELLA ROSSA-PANATHINAIKOS 78-73

Notevole colpo della Stella Rossa, che alla Stark Arena riesce a mettere KO una delle squadre più in forma delle ultime settimane. Che ci sia aria di vittoria non si intuisce esattamente dall’inizio, visto che il Panathinaikos scappa subito con Pappas e Papagiannis e sale sul 9-21 a fine primo quarto. I greci arrivano anche fino al +13, poi Ojo comincia a guidare la rimonta della Stella Rossa, che dal 19-29 piazza un parziale di 16-3 che porta i serbi sul 35-32 all’intervallo. Si accende Fredette, che rimanda gli ospiti sul +9 (41-50) nel terzo quarto, che diventa 43-55 con Johnson e Thomas, ma nell’ultimo quarto esplode inafferrabile la vena offensiva di Kevin Punter. L’ex Virtus Bologna si regala dieci minuti d’autore per guidare, insieme a Stimac e Perperoglou, la squadra di casa al successo finale.

TOP SCORER

STELLA ROSSA – Punter 24, Perperoglou 12, Stimac 9

PANATHINAIKOS – Thomas e Papagiannis 12, Fredette 11

MACCABI TEL AVIV-KHIMKI MOSCA 80-77

Nonostante una brutta partenza, il Maccabi Tel Aviv coglie una vittoria importante che ne consolida il quinto posto in classifica con 15 vittorie. Inizia meglio il Khimki, con Timma che realizza otto dei primi tredici punti dei russi e viene poi aiutato da Shved a portare la sua squadra sul 20-28. Inizia poi un lento recupero degli israeliani, ma al parziale di Reynolds risponde quello di Jerebko e il Khimki chiude sul 36-47 la prima metà di gara. Al ritorno in campo ci pensa Bryant a spingere il Maccabi verso la parità a quota 50, e a quel punto si innesca una battaglia nella quale in evidenza riesce a mettersi il giovane rampante Deni Avdija. Si arriva punto a punto all’ultimo minuto, con Bryant che però è più freddo di Shved nei momenti importanti, al netto dei tanti errori da entrambe le parti.

TOP SCORER

MACCABI – Bryant 21, Dorsey 12, Avdija 11

KHIMKI – Shved 18, Jerebko 17, Timma 13

VALENCIA-BARCELLONA 76-77

Solo nel finale il Barça evita una sconfitta clamorosa, grazie al talento di Nikola Mirotic. Il Valencia può recriminare davvero tanto, soprattutto per il modo in cui conduce la gara fin dalle primissime battute. Dubljevic e San Emeterio sono i padroni del primo quarto (21-18), Colom e Doornekamp aprono il divario tra le due squadre portandolo vicino alle dieci lunghezze, Mirotic cerca di ricucire lo strappo quasi da solo riportando il Barcellona fino al -1. Dopo l’intervallo (43-37) i padroni di casa scappano di nuovo e questa volta, con un San Emeterio di prima classe, sembrano realmente poter chiudere il discorso (66-53 a 10′ dal termine). I catalani, però, non sono uomini destinati a cedere facilmente, e dopo il +15 di Tobey danno inizio a una rimonta che parte dalle tre triple di Heurtel, continua nei cinque punti di Mirotic e ha il suo completamento nel finale, con il canestro di quest’ultimo a 3 secondi dalla fine che costringe la Fonteta a mandar giù una grande delusione.

TOP SCORER

VALENCIA – San Emeterio 17, Dubljevic 14, Sastre 10

BARCELLONA – Mirotic 26, Hanga 9, Heurtel, Abrines e Claver 8

